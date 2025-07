Carros mais vendidos no Brasil até julho de 2025 – Fipe Carros

A Fiat Strada continua reinando absoluta nas vendas de carros aqui no Brasil. Até 22 de julho, foram nada menos que 8.568 unidades emplacadas só neste mês. E isso representa um crescimento de 7% em relação a junho! No total do ano, a Strada soma impressionantes 71.265 carros vendidos.

Surpreendentemente, o Volkswagen Polo garantiu a segunda posição no ranking geral, com 7.871 unidades vendidas. É um número alto, que reflete uma certa evolução do modelo no território brasileiro.

Destaques dos SUVs

Agora, se você é fã dos SUVs, vai gostar de saber que o Volkswagen T-Cross também se destacou, liderando com 6.089 emplacamentos. Ele passou na frente do Hyundai Creta, que também teve um bom desempenho, subindo 21% em relação ao mês anterior e alcançando 5.291 unidades vendidas, ocupando assim a quarta posição no ranking geral.

O Fiat Argo está logo atrás, na quarta posição, com 5.322 unidades. O Chevrolet Onix não ficou para trás e garantiu a sexta posição, com 4.678 unidades vendidas. Você sabia que o Fiat Mobi conseguiu sair da 19ª colocação e agora ocupa o sétimo lugar, somando 4.542 vendas? Uma verdadeira reviravolta!

Picapes e Sedãs

No segmento das picapes, a Toyota Hilux está firme na liderança das médias com 3.725 unidades vendidas. Já no campo dos sedãs, o Volkswagen Virtus também se destacou, com 2.562 emplacamentos, deixando o Toyota Corolla — que somou 2.153 emplacamentos — um pouco para trás.

Outro modelo que começa a fazer barulho é o GWM Haval H6, que emplacou 2.029 unidades e tira um pouco do protagonismo dos clássicos.

Bolão dos Carros Mais Vendidos

Vamos ao que interessa, o ranking dos carros mais vendidos até agora:

Fiat Strada – 8.568 Volkswagen Polo – 7.871 Volkswagen T-Cross – 6.089 Fiat Argo – 5.322 Hyundai Creta – 5.291 Chevrolet Onix – 4.678 Fiat Mobi – 4.542 Toyota Corolla Cross – 4.277 Volkswagen Saveiro – 4.123 Nissan Kicks – 3.762 Toyota Hilux – 3.725 Volkswagen Nivus – 3.658 Fiat Fastback – 3.654 Chevrolet Tracker – 3.331 Hyundai HB20 – 3.216 Fiat Pulse – 3.138 Jeep Compass – 2.962 Fiat Toro – 2.814 Honda HR-V – 2.593 Volkswagen Virtus – 2.562 Caoa Chery Tiggo 7 – 2.397 Jeep Renegade – 2.241 Ford Ranger – 2.157 Toyota Corolla – 2.153 GWM Haval H6 – 2.029 Chevrolet S10 – 1.579

Esses dados são baseados nas vendas apuradas pela Fenabrave. Então, se você está pensando em trocar de carro ou só quer acompanhar o mercado automotivo, essas informações ajudam bastante!