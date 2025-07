Stellantis testa sistema híbrido do Pulse em Peugeot e Citroën

Quando a Stellantis anunciou, no fim do ano passado, que traria carros híbridos para o Brasil, todo mundo ficou animado. Mas a boa notícia não se restringe apenas aos modelos da Fiat. Recentemente, algumas unidades de SUVs da Peugeot e da Citroën foram flagradas sendo testadas em Belo Horizonte, bem pertinho da fábrica do grupo em Betim.

Esses flagras foram capturados pelo perfil @206projects no Instagram. As fotos mostram os modelos com placas verdes, típicas de veículos híbridos, e sem emblemas na traseira. Como esses SUVs ainda são novidades, não é de se esperar que tenham grandes mudanças na mecânica, mas a eletrificação já parece estar a caminho.

### O que vem por aí

A Stellantis está investindo no motor 1.0 T200, que já está presente em modelos como o Pulse e o Fastback. A ideia é que esse motor possa ser combinado a um sistema híbrido leve (MHEV). Ah, e não se preocupe: a potência continua em 125 cv com gasolina e 130 cv com etanol, além de um torque robusto de 20,4 kgfm. Para melhorar a experiência ao volante, esse motor vai acoplado a um câmbio CVT que simula sete marchas.

Fica claro que a Stellantis quer mesmo se destacar no mercado de híbridos e, com isso, aumentar a eficiência dos seus modelos. Se você já enfrentou um trânsito parado, sabe que um câmbio esperto faz toda a diferença para não perder a paciência.

### Estilo e novidades internas

Na parte visual, não devemos ver grandes transformações. As principais mudanças estarão na inclusão do logo “Hybrid” na traseira. No interior, espera-se um painel de instrumentos repaginado com um layout novo. Ele deve trazer informações úteis sobre o fluxo de energia, um econômetro e o nível da bateria de 12V de íons de lítio. Essa bateria, por sinal, vai ficar embaixo do banco do motorista, seguindo a prática dos modelos mais recentes da Fiat.

Essas mudanças visam não apenas trazer eficiência, mas também informar o condutor de forma clara sobre o desempenho do carro. Se você já teve que adivinhar quando o tanque estava quase no fim, vai entender a importância dessas inovações.

Resumindo, a Stellantis está se preparando para conquistar os apaixonados por carros que buscam desempenho sem deixar de lado a preocupação ambiental. Afinal, dirigir um carro híbrido pode ser não só uma escolha inteligente, mas também muito divertida!