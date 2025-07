Totvs adquire Linx por R$ 3 bilhões e busca liderança no varejo

A Totvs, empresa brasileira de tecnologia, anunciou na terça-feira (22) a aquisição da Linx Participações, uma fornecedora de software focada no varejo, que atualmente é controlada pela StoneCo. A transação, avaliada em R$ 3,05 bilhões, marca a maior compra já feita pela Totvs.

Esse movimento acontece cinco anos depois que a Totvs perdeu para a Stone na disputa pela Linx, quando a Stone adquiriu a empresa por R$ 6,7 bilhões em 2020. A nova aquisição ainda precisa passar pela aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que fiscaliza fusões e aquisições no Brasil.

### Aquisição Visa Fortalecer o Varejo

A Totvs destaca que a compra da Linx vai complementar seus negócios e fortalecer sua atuação no setor varejista. Com isso, a empresa pretende atender melhor a diversos perfis de lojistas. O CEO da Totvs, Dennis Herszkowicz, afirmou que a integração da Linx vai permitir a aceleração de inovações, incluindo o uso de inteligência artificial. Herszkowicz ressaltou a importância dessa aquisição para expandir as ofertas tecnológicas da Totvs no varejo.

### Retorno à Disputa

A aquisição acontece após cinco anos de especulações sobre uma nova tentativa da Totvs de adquirir a Linx, com conversas formais retomadas apenas em abril de 2023. Analistas do Goldman Sachs apontaram que a Totvs já tinha identificado sinergias entre as duas empresas desde 2020, e durante uma teleconferência de resultados, a Totvs reiterou que a estratégia para a compra ainda era válida.

### Detalhes da Transação

O acordo inclui os ativos de software da Linx, que são considerados de alto valor estratégico para a Totvs. A operação será financiada tanto com capital próprio quanto com dívida. Apesar do valor da transação ser de R$ 3,05 bilhões, a Stone reterá o caixa líquido atual da Linx, estimado em R$ 360 milhões, elevando o total da operação para R$ 3,41 bilhões. Além disso, qualquer receita gerada entre a assinatura do contrato e o fechamento da aquisição será mantida pela Stone.

### Performance Financeira

A Linx reportou uma receita líquida de R$ 1,14 bilhão em 2024, sendo R$ 1,04 bilhão provenientes de receita recorrente, o que representa mais de 90% do total. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de R$ 239 milhões, um aumento de 12% em relação a 2023. A Totvs, por sua vez, fechou 2024 com uma receita de R$ 1,1 bilhão e um Ebitda ajustado também de R$ 239 milhões. A aquisição da Linx permitirá à Totvs expandir sua presença no varejo, onde já detém uma liderança em outras áreas.

### Estratégia da Stone

Com a venda da Linx, a Stone passa por um realinhamento estratégico. A empresa, que adquiriu a Linx em um período de forte crescimento, enfrentou dificuldades na integração das operações. Agora, espera-se que a Stone foque novamente em seu principal negócio, que é o setor de meios de pagamento. A companhia anunciou que fornecerá detalhes sobre o uso dos recursos obtidos com a venda após a aprovação do Cade e a conclusão da transação, e não descartou a possibilidade de devolver parte do capital aos acionistas, caso não identifique oportunidades imediatas de crescimento.