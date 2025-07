Cidade no interior de SP é considerada a melhor do Brasil para viver

Nos últimos anos, estudos sobre a qualidade de vida nos municípios brasileiros têm revelado diferenças significativas entre as regiões do país. As análises mais recentes indicam que as regiões Sudeste e Sul apresentam os melhores índices de qualidade de vida, enquanto cidades do Norte, especialmente na Amazônia Legal, enfrentam sérios desafios. Esses contrastes são influenciados por diversos fatores sociais e ambientais que impactam o bem-estar das populações.

Dentre as cidades com os piores índices de qualidade de vida, destacam-se Uiramutã (Roraima), Jacarecanga (Pará), Amajari (Roraima), Bannach (Pará) e Alto Alegre (Roraima). Estas localidades se deparam com condições adversas que afetam diretamente a vida de seus habitantes. Embora essas áreas sejam ricas em recursos naturais, a falta de infraestrutura adequada e o acesso limitado a serviços essenciais são fatores que contribuem para os baixos índices.

Como é elaborado o índice de qualidade de vida?

O índice de qualidade de vida é calculado a partir de uma metodologia que utiliza 57 indicadores relevantes, organizados em três grandes dimensões: necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades. Essa abordagem abrangente proporciona uma visão clara das condições de vida em cada município avaliado.

Curiosamente, existem casos em que cidades de menor renda obtêm resultados melhores do que algumas cidades mais ricas. Isso pode ser explicado pela habilidade dessas localidades de utilizar eficientemente os recursos disponíveis e pela implementação de políticas públicas eficazes em áreas específicas. No entanto, a tendência geral é que as cidades com mais recursos e acesso a serviços tendam a apresentar resultados mais positivos.

As 10 cidades com a melhor qualidade de vida no Brasil

De acordo com um levantamento recente, as dez cidades que se destacaram pela alta qualidade de vida no Brasil são:

Gavião Peixoto (SP) Gabriel Monteiro (SP) Jundiaí (SP) Águas de São Pedro (SP) Cândido Rodrigues (SP) Presidente Lucena (RS) Luzerna (SC) Pompéia (SP) Nova Lima (MG) Itupeva (SP)

É notável que oito das dez cidades com melhor qualidade de vida estão localizadas no estado de São Paulo. Essas cidades, geralmente de pequeno e médio porte, são caracterizadas por uma boa infraestrutura, serviços públicos de qualidade, segurança e oportunidades de desenvolvimento.

Quais indicadores ganharam destaque na edição de 2025?

A última edição do índice trouxe novos indicadores que ampliam a avaliação da qualidade de vida. Entre eles estão:

Consumo de alimentos ultraprocessados: avalia questões relacionadas à alimentação e à saúde pública.

avalia questões relacionadas à alimentação e à saúde pública. Famílias em situação de rua: mede o acesso à moradia e à proteção social.

mede o acesso à moradia e à proteção social. Resposta a processos familiares: indica a eficiência do sistema judiciário e da assistência familiar.

indica a eficiência do sistema judiciário e da assistência familiar. Resposta ao benefício previdenciário: avalia a eficácia das políticas de proteção social.

avalia a eficácia das políticas de proteção social. Índice de vulnerabilidade das famílias: aponta os riscos sociais e econômicos que enfrentam diferentes grupos familiares.

Essas atualizações refletem preocupações contemporâneas e permitem um monitoramento mais eficaz de questões emergentes que afetam a sociedade brasileira.

Quais instituições colaboram para a realização do IPS Brasil?

A elaboração do índice que mede a qualidade de vida nos municípios é fruto da colaboração entre várias instituições reconhecidas, como Imazon, Fundação Avina, a iniciativa Amazônia 2030, Anattá, Centro de Empreendedorismo da Amazônia e Social Progress Imperative. Essa parceria diversificada proporciona uma base robusta para a análise dos dados coletados.

A atuação conjunta dessas entidades permite um olhar mais amplo sobre os desafios enfrentados pelo país, facilitando a identificação de necessidades urgentes e promovendo discussões sobre políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável e à justiça social nas diferentes regiões.

A constante atualização dos indicadores e metodologias demonstra o compromisso dessas organizações em buscar soluções efetivas para melhorar a qualidade de vida nos municípios, especialmente nas áreas mais vulneráveis do Brasil.