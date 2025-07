Fiat Titano 2026 ganha acessórios Mopar no Brasil

A Fiat está trazendo novidades quentes para os apaixonados por picapes! A nova Titano 2026 vem com uma gama incrível de opções de personalização, graças a uma parceria com a Mopar, especialista em acessórios. Agora, direto da fábrica de Córdoba, na Argentina, a picape média oferece mais de 40 itens que prometem agradar a todos os estilos, seja você um aventureiro ou apenas alguém que quer um veículo mais estiloso.

Um dos grandes destaques dessa nova linha é o engate para reboque que suporta até 3,5 toneladas—ideal para quem gosta de levar um trailer ou um barco nos finais de semana. Isso sem esquecer dos extensores de caçamba e da capota elétrica que tornam o transporte de cargas muito mais prático. Ah, e não podemos deixar de mencionar o carregador sem fio para celular com USB-C; quem já pegou trânsito pesado sabe como isso pode salvar o dia!

E se a ideia é deixar sua picape com um visual ainda mais atraente, a Fiat também pensou nisso. Estamos falando de adesivos personalizados, molduras cromadas para lanternas e maçanetas, e até alargadores de para-lamas. Para os que gostam de um visual mais robusto, o overbumper é uma ótima pedida—dá um toque aventureiro à picape!

Para mostrar essas novidades, a Fiat lançou um show car chamado Titano by Mopar, que é uma verdadeira vitrine sobre rodas. Baseado na versão Ranch, ele conta com suspensão elevada, pneus XBRI 285/65 e rodas aro 18. Um visual que vai fazer qualquer um querer dar uma volta.

Os acessórios já estão disponíveis nas concessionárias da Fiat e até na loja oficial no Mercado Livre, facilitando a vida de quem quer personalizar sua picape sem sair de casa. De acordo com a Stellantis, todos os itens foram desenvolvidos levando em conta a experiência da Mopar, garantindo qualidade e compatibilidade.

Com tudo isso, a Titano se destaca ainda mais no mercado de picapes médias. Agora equipada com um motor 2.2 Multijet de 200 cv, ela surge com mais força e versatilidade do que nunca, pronta para atender tanto quem precisa de um veículo de trabalho quanto quem busca um carro moderno e exclusivo para o dia a dia.

E aí, já imagina como ficaria a sua Titano com esses novos acessórios?