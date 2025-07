Artista se reinventa e renasce em cada nova fase

Miley Cyrus, nascida Destiny Hope Cyrus em 23 de novembro de 1992, em Franklin, Tennessee, é uma cantora, compositora e atriz que se destacou por sua versatilidade. Reconhecida por sua voz marcante e energia contagiante, Miley percorreu uma trajetória que vai do pop adolescente à música experimental. Ela também é reconhecida por seu envolvimento em causas sociais, como os direitos LGBTQ+ e a saúde mental, o que a transformou em um ícone de liberdade e expressão.

Início da Carreira

A carreira de Miley começou aos 13 anos, quando interpretou a personagem Hannah Montana na série do Disney Channel. O sucesso deste programa abriu portas para sua carreira musical, com álbuns que misturavam pop e country. Em 2013, Miley lançou o álbum Bangerz, onde a canção "Wrecking Ball" se tornou um grande sucesso e a ajudou a romper com sua imagem de estrela juvenil, consolidando sua nova identidade artística. Sua capacidade de se reinventar é um dos fatores que garantem sua relevância na indústria musical.

Conquistas

Miley Cyrus possui um histórico impressionante de conquistas em sua carreira:

Vendeu mais de 55 milhões de discos ao redor do mundo.

Ganhou 2 MTV Video Music Awards, sendo um deles o de Vídeo do Ano por "Wrecking Ball".

Recebeu 8 indicações ao Grammy, vencendo em 2024 com a canção "Flowers".

Fez apresentações memoráveis em grandes eventos musicais, como o VMA e o Grammy Awards.

Fundou a Happy Hippie Foundation, que apoia jovens em situação de vulnerabilidade.

Seu álbum Plastic Hearts (2020) foi bem recebido, especialmente por sua estética rock.

É frequentemente reconhecida pela Billboard como uma das maiores artistas pop de sua geração.

Patrimônio

O patrimônio de Miley Cyrus é estimado em dezenas de milhões de dólares, resultado de sua carreira musical, participação em filmes, turnês e projetos empreendedores. Sua versatilidade e presença global contribuíram para assegurar sua estabilidade financeira.

Trabalhos em Filmes e Séries

Miley também atuou em diversos filmes e séries, entre os quais se destacam:

Hannah Montana (2006–2011) – Ela interpretou Miley Stewart/Hannah Montana.

(2006–2011) – Ela interpretou Miley Stewart/Hannah Montana. The Last Song (2010) – Atuou como Ronnie Miller.

(2010) – Atuou como Ronnie Miller. Bolt (2008) – Dublou a personagem Penny.

(2008) – Dublou a personagem Penny. Hannah Montana: The Movie (2009) – Reprisou o papel de Hannah Montana.

(2009) – Reprisou o papel de Hannah Montana. Black Mirror (2019) – Interpretou Ashley O no episódio "Rachel, Jack and Ashley Too".

(2019) – Interpretou Ashley O no episódio "Rachel, Jack and Ashley Too". LOL (2012) – Atuou como Lola Williams.

(2012) – Atuou como Lola Williams. Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) – Fez a voz de Mainframe.

Curiosidades

Seu nome de nascimento, Destiny Hope, foi escolhido por causa da fé que seus pais tinham nela.

Miley tem uma tatuagem com a frase "Just Breathe" em homenagem a uma amiga falecida.

É vegana e apoia causas de bem-estar animal.

O clipe de "Wrecking Ball" quebrou recordes de visualizações no YouTube.

Cresceu em uma fazenda em Tennessee, sendo filha do cantor country Billy Ray Cyrus.

Suas colaborações com artistas como Dua Lipa e Stevie Nicks a destacaram ainda mais no cenário musical.

Adota animais abandonados e possui vários cachorros.

Atividades Fora da Música

Além de sua carreira, Miley Cyrus se dedica a atividades filantrópicas através da Happy Hippie Foundation. Ela gosta de pintar, praticar ioga e passar tempo com seus pets. Miley também se interessa por moda e costuma criar looks únicos que refletem sua personalidade, além de desfrutar de atividades ao ar livre, como caminhadas.

Impacto Cultural

Miley Cyrus desafiou estereótipos ao deixar para trás sua imagem de estrela infantil, abraçando sua autenticidade. Suas músicas, como "Wrecking Ball" e "Flowers", ressoaram com diversas gerações, enquanto seu foco na saúde mental ajudou a abrir um diálogo importante. Como ativista, ela ampliou a visibilidade de questões sociais, especialmente aquelas ligadas à comunidade LGBTQ+. O legado de Miley é marcado pela coragem, reinvenção e um forte impacto cultural, incentivando outros artistas a serem fiéis a si mesmos.