Azul registra aumento de 8,4% no transporte de passageiros no 1° trimestre

A Azul Linhas Aéreas encerrou o primeiro semestre de 2025 com um total de 15,7 milhões de passageiros transportados, um aumento de 8,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esses dados foram divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A companhia registrou 1,22 milhão a mais de embarques nos voos, tanto domésticos quanto internacionais.

Além do crescimento no número de passageiros, a companhia também aumentou sua capacidade de transporte. No primeiro semestre de 2025, foram disponibilizados 20,27 milhões de assentos, uma alta de 6,5% quando comparado ao mesmo intervalo de 2024. O número de decolagens também apresentou crescimento, com um leve aumento de 0,83%, totalizando aproximadamente 155 mil voos realizados no período.

Abih Shah, presidente da Azul, afirmou que a estratégia da companhia tem sido otimizar a malha aérea para atender as necessidades dos clientes, além de utilizar a frota de forma mais eficiente. A Azul também está focada em expandir a conectividade nas regiões em que opera.

No mês de junho, especificamente, a Azul transportou 2,65 milhões de passageiros, um crescimento de 8,4% em relação ao mesmo mês de 2024. Deste total, 2,52 milhões dos passageiros viajaram em voos nacionais, enquanto 129 mil escolheram destinos internacionais disponíveis, que atualmente somam 12 locais atendidos pela companhia.