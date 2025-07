Números consolidados de 21 de julho de 2025

Na última segunda-feira, dia 21 de julho de 2025, a audiência dos principais programas de televisão trouxe algumas surpresas.

O programa Vale Tudo, da Globo, começou a semana com boa performance, atingindo números semelhantes aos do Jornal Nacional, que tradicionalmente ocupa o topo das audiências. Essa foi uma boa notícia para os responsáveis por Vale Tudo, que mantém o público interessado com suas histórias.

Por outro lado, a Sessão da Tarde exibiu o filme O Jogo de Uma Vida, mas o longa teve a pior audiência do período vespertino, indicando uma recepção morna entre os telespectadores. Essa queda pode refletir uma oferta de entretenimento que não agradou tanto o público.

No SBT, a série A Caverna Encantada estreou em um novo horário, mas não teve um bom desempenho e registrou sua menor média de público desde o início. Isso aponta para um desafio para a emissora, que busca estratégias para atrair mais espectadores.

Ainda no SBT, a reprise de Maria do Bairro ajudou a emissora a se manter na terceira posição entre os canais, mas com uma redução significativa na diferença de audiência em relação à Record, que também disputava por uma fatia do público.

A seguir, apresentamos os números de audiência consolidados para os programas da TV, mostrando a performance de cada um:

Audiência do dia 21 de julho de 2025:

Globo:

Hora Um: 4,9

Bom Dia SP: 7,6

Bom Dia Brasil: 9,1

Encontro com Patrícia Poeta: 7,6

Mais Você: 8,0

SP1: 10,6

Globo Esporte: 10,4

Jornal Hoje: 11,3

Edição Especial: História de Amor: 11,9

Sessão da Tarde: O Jogo de Uma Vida: 8,9

SPTV: 12,5

Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 16,4

Êta Mundo Melhor!: 19,4

SP2: 21,4

Dona de Mim: 21,9

Jornal Nacional: 25,2

Vale Tudo: 25,2

Tela Quente: Case Comigo: 15,1

Conversa com Bial: 10,3

Jornal da Globo: 7,3

Dona de Mim (Reapresentação): 5,1

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,9

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,7

Balanço Geral Manhã II: 2,1

Balanço Geral Manhã SP: 3,0

Fala Brasil: 3,5

Hoje em Dia: 4,1

Balanço Geral SP: 4,9

Igreja Universal: 5,0

Balanço Geral SP: 5,4

O Rico e Lázaro: 4,3

Cidade Alerta: 4,6

Jornal da Record: 7,7

Paulo, o Apóstolo: 5,4

Reis – A Conquista: 4,9

Doc Investigação: 3,3

SBT:

SBT Manhã: 2,2

Bom Dia Esperança: 2,1

SBT Manhã 2ª Edição: 2,2

Bom Dia & Cia: 1,8

Primeiro Impacto: 2,5

Alô Você: 3,0

Maria do Bairro: 3,2

A Usurpadora: 3,2

Fofocalizando: 3,4

A Caverna Encantada: 2,2

Chaves: 2,4

Tá na Hora SP: 3,0

SBT Brasil: 4,0

As Filhas da Senhora Garcia: 3,3

Programa do Ratinho: 4,0

No Alvo: 3,2

The Noite: 2,1

Esses dados são importantes para as emissoras, já que refletem a preferência do público e podem influenciar as decisões de programação e publicidade. Em 2025, cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios conectados na Grande São Paulo, servindo como referência crucial para o mercado publicitário.