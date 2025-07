Chevrolet S10 WT MT tem desconto de R$ 44.400 para CNPJ

Durante junho, a Chevrolet está com uma oferta imperdível para quem é empresário ou produtor rural. A picape S10 WT com câmbio manual pode ser adquirida em condições especiais através da campanha de vendas diretas. Para quem ainda não conhece, essa versão de entrada carrega até 1.061 litros de volume e suporta uma carga de até 1 tonelada. Um ponto a ser lembrado é que, após a compra, o veículo só pode ser vendido após 12 meses.

Agora, vamos falar de números. O modelo S10 CD WT 2.8 Turbodiesel com câmbio manual, que normalmente custa R$ 276.990,00, está saindo por R$ 232.590,00 para quem se encaixa nas condições da campanha. Isso significa um desconto de R$ 44.400,00! Essa informação não é só boato; foi confirmada pelo portal Fipe Carros junto à concessionária Guiautos.

Se você ficou interessado, é só passar em uma concessionária Chevrolet mais próxima para saber dos documentos essenciais, prazos de entrega, opções de pagamento e financiamento. Ah, e quem já dirigiu por aí percebe a importância de conhecer bem o carro antes de fechar negócio.

De acordo com dados da Fenabrave, a Chevrolet S10 está mantendo um ritmo legal nas vendas até o dia 21 de julho, com 1.579 unidades emplacadas. Porém, ainda está atrás da Toyota Hilux, que liderou com 3.533 unidades vendidas, e da Ford Ranger, com 2.057 emplacamentos no mesmo período.

Vamos dar uma olhada debaixo do capô? A S10 WT MT vem com um motor 2.8 turbodiesel de quatro cilindros, com um total de 207 cavalos de potência — sete a mais que o modelo anterior — e um torque de 52 kgfm. A nova transmissão manual agora tem 6 marchas, o que pode dar uma sensação bem mais esportiva ao dirigir, especialmente em trânsito pesado.

A Chevrolet S10 WT não decepciona em termos de segurança e conforto. Ela vem equipada com 6 airbags (frontais, laterais e de cortina), assistente de partida em subidas e uma central multimídia MyLink com tela de 11 polegadas, que aceita Android Auto e Apple CarPlay. Isso é ótimo para quem gosta de tocar uma música enquanto dirige ou precisa de navegação.

Além disso, a picape conta com faróis de neblina em LED, ganchos na caçamba para amarração de carga e rodas de aço aro 16”. Para quem tem crianças, ela ainda tem o sistema ISOFIX para cadeirinhas e um painel digital de 8 polegadas que informa tudo, desde conta-giros até nível de combustível.

E não para por aí! A picape também vem com um sistema de tração de seletor eletrônico e um som com dois alto-falantes e tweeters. Os vidros são elétricos com função "um toque" e ainda contam com sistema antiesmagamento. Para quem já passou um perrengue com tampa de caçamba, o travamento elétrico com controle na chave é uma mão na roda.

Dá uma olhada nos preços para quem tem CNPJ e os descontos:

Chevrolet S10 WT MT para CNPJ em julho de 2025:

Configurações Preço Geral Preço para CNPJ Descontos CD WT 2.8 Turbodiesel MT R$ 276.990,00 R$ 232.590,00 R$ 44.400,00

Com tudo isso, a S10 realmente se destaca, tanto no campo quanto na cidade. Se você já está pensando em colocar a mão no volante, não deixe de conferir essa oportunidade!