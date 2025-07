Carros automáticos até R$ 120 mil em 2025: veja as melhores opções

Melhores Carros Automáticos até R$ 120 Mil em 2025

Se você está em busca de um carro automático que combine conforto, economia e tecnologia com um preço acessível, o mercado brasileiro de 2025 traz ótimas opções. Com valores até R$ 120 mil, modelos como Chevrolet Onix, Hyundai HB20S, Nissan Versa, Jeep Renegade e Volkswagen T-Cross se destacam por sua eficiência e custo-benefício. Confira abaixo os detalhes dos melhores carros automáticos disponíveis e veja como escolher o que mais se adapta às suas necessidades.

Principais Carros Automáticos no Mercado

Em 2025, o mercado oferece uma variedade de carros automáticos que são atraentes em termos de tecnologia e acessibilidade. Veja uma seleção de cinco modelos relevantes nesse segmento:

Modelo Preço Aproximado (R$) Destaques Chevrolet Onix 100.990 Câmbio automático de 6 marchas, tela multimídia de 8”, 6 airbags Hyundai HB20S 104.990 Motor 1.0 turbo, câmbio CVT, 3 anos de garantia Nissan Versa 107.990 Câmbio CVT, amplo porta-malas, direção leve Jeep Renegade 119.990 Câmbio automático de 6 marchas, conectividade avançada Volkswagen T-Cross 118.990 Motor 1.0 turbo, 6 airbags, sistema multimídia VW Play

O Chevrolet Onix é um dos hatches mais populares do Brasil, com design moderno e painel digital. O Hyundai HB20S se destaca pelo espaço interno e pela eficiência de seu motor turbo.

Vantagens dos Carros Automáticos

Os carros automáticos estão crescendo em popularidade no Brasil, especialmente em áreas urbanas. A principal vantagem é a praticidade, pois a ausência de embreagem torna a direção menos cansativa, ideal para grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, as transmissões automáticas modernas, como as CVT e de 6 marchas, começaram a oferecer consumos de combustível próximos aos de carros manuais.

Modelos como o Nissan Versa e o Volkswagen T-Cross mantêm um bom valor de revenda, pois são confiáveis e contam com assistência técnica em diversas localidades. Muitos veículos também vêm equipados com tecnologias extras, como centrais multimídia com Android Auto e Apple CarPlay, além de controles de tração e estabilidade, que aumentam a segurança e o conforto na condução.

A Popularidade dos SUVs

Os SUVs, como o Jeep Renegade e o Volkswagen T-Cross, se tornaram preferidos entre os motoristas. A posição elevada ao dirigir e a versatilidade desses veículos os tornam ideais para diferentes tipos de uso. O Renegade é robusto e adequado para enfrentar ruas mais difíceis, enquanto o T-Cross é eficiente com um motor 1.0 turbo, oferecendo uma média de 11,5 km/l na cidade e várias funcionalidades tecnológicas, como piloto automático.

Estes modelos também são vantajosos para famílias, pois possuem amplos espaços internos e porta-malas generosos. A segurança é outro ponto forte, com a presença de 6 airbags e assistentes de condução.

Dicas para Escolher o Carro Ideal

Ao buscar um carro automático, é importante considerar algumas questões:

Perfil de Uso: Para deslocamentos curtos, hatches como o Chevrolet Onix são práticos e econômicos. Para famílias ou viagens, sedãs como o Hyundai HB20S ou SUVs como o Nissan Versa oferecem mais espaço. Consumo de Combustível: Modelos com motor turbo, como o T-Cross e HB20S, conseguem equilibrar potência e consumo, com médias entre 11 e 12 km/l na cidade. Custo de Manutenção: Marcas como Chevrolet e Hyundai têm redes de assistência amplas e peças com preços acessíveis. Garantia: O Onix oferece 5 anos de garantia, enquanto o HB20S fornece 3 anos, ajudando a evitar gastos extras a longo prazo. Test Drive: Experimente o carro que você está considerando para verificar como é a dirigibilidade, o conforto dos assentos e a facilidade de acesso aos comandos.

Por fim, fique atento a promoções em concessionárias que podem trazer descontos interessantes.

Conclusão

Os modelos mencionados — Chevrolet Onix, Hyundai HB20S, Nissan Versa, Jeep Renegade e Volkswagen T-Cross — representam uma excelente escolha no segmento de carros automáticos em 2025. Eles oferecem uma boa combinação de tecnologia, conforto e economia, atendendo a diferentes perfis de uso, desde o dia a dia nas cidades até viagens familiares. Para garantir uma boa compra, compare os custos de manutenção, faça test drives e avalie a rede de assistência das marcas. Assim, sua escolha trará praticidade, segurança e um ótimo custo-benefício.