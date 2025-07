Cantora transforma tristeza em arte reconhecida globalmente

Perfil de Lana Del Rey: A Artista que Encanta o Mundo com sua Música e Poesia

Lana Del Rey, cujo nome verdadeiro é Elizabeth Woolridge Grant, nasceu em 21 de junho de 1985, em Nova York. É uma cantora, compositora e poetisa que se destaca por sua estética vintage e suas letras poéticas. Sua música é marcada por uma voz melancólica e temas que abordam amor, nostalgia e tragédia. Esse estilo único mistura pop, indie e alternativo e a transformou em uma figura icônica da música contemporânea.

Início da Carreira

Lana começou a compor na adolescência e se apresentou em pequenos bares de Nova York sob diversos pseudônimos. Em 2010, lançou seu primeiro álbum, intitulado "Lana Del Rey", de forma independente. No entanto, foi com seu segundo álbum, "Born to Die", lançado em 2012, que ela conquistou fama mundial. Esse disco inclui sucessos como "Video Games" e "Summertime Sadness", e consolidou sua base de fãs.

Conquistas

Ao longo de sua carreira, Lana Del Rey alcançou diversas conquistas significativas:

Vendeu mais de 19 milhões de álbuns em todo o mundo.

Foi premiada com 2 Brit Awards, incluindo o de Artista Feminina Internacional.

Recebeu 6 indicações ao Grammy, reforçando seu impacto na música.

Seu álbum "Norman Fucking Rockwell", lançado em 2019, foi amplamente aclamado pela crítica como um dos melhores da década.

Em 2020, lançou um livro de poesia chamado "Violet Bent Backwards Over the Grass".

Apresentou-se como headliner em renomados festivais de música, como Coachella e Glastonbury.

Foi reconhecida como uma das artistas mais influentes do pop por publicações respeitáveis.

Patrimônio

Atualmente, estima-se que o patrimônio de Lana Del Rey esteja na casa das dezenas de milhões de dólares. Esse valor é fruto de seus álbuns, turnês e projetos criativos, incluindo sua produção literária. Sua abordagem artística única, aliada a uma base de fãs fiel, garantiu sua estabilidade financeira ao longo dos anos.

Empregos Anteriores

Antes de se tornar famosa, Lana trabalhou em diversos empregos enquanto perseguia sua carreira musical. Ela atuou como garçonete em cafés de Nova York, se apresentou em bares e clubes underground e também foi assistente social voluntária, contribuindo para comunidades carentes.

Curiosidades

Lana Del Rey possui várias curiosidades que a tornam ainda mais interessante:

O nome artístico foi inspirado pela famosa atriz Lana Turner e pelo modelo de carro Ford Del Rey.

Escreveu a canção "Video Games" em apenas uma hora.

Tem uma grande apreciação por cinema clássico e cita Elvis Presley como uma de suas influências.

Possui uma tatuagem com a palavra "Paradise" na mão.

Lançou um audiolivro que narra seus poemas e seu clipe "Ride" foi filmado no deserto de Nevada.

Estudou filosofia na Fordham University e é conhecida por sua paixão pela estética dos anos 50 e 60.

Já colaborou com Stevie Nicks e adora colecionar discos de jazz e rock clássico.

Vida Pessoal

Fora dos palcos, Lana é uma pessoa reservada que aprecia a introspecção. Gosta de escrever poesia, ler filosofia e assistir a filmes clássicos. Ela valoriza o tempo passado com amigos e explora cidades históricas em suas viagens. Além disso, é apaixonada pela natureza e frequentemente frequenta praias e parques, onde busca inspiração para suas letras.

Impacto Cultural

Lana Del Rey trouxe uma nova estética ao cenário pop, misturando nostalgia, melancolia e elementos cinematográficos. Seus álbuns, como "Born to Die" e "Norman Fucking Rockwell", influenciaram uma geração de artistas nos gêneros indie e pop. Sua poesia e autenticidade ressoam fortemente com seus fãs, que buscam uma conexão emocional através de sua música. Lana deixou um legado marcante, redefinindo a narrativa da música contemporânea e tornando-se uma voz única em seu campo.