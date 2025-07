As 5 scooters mais vendidas em 2025 e seu sucesso no Brasil

As scooters estão se tornando uma solução cada vez mais popular para a mobilidade urbana no Brasil. Esses veículos, que aliam agilidade, economia e modernidade, atraem desde jovens que buscam praticidade até trabalhadores que precisam de eficiência no dia a dia. Em 2025, as scooters se destacam não apenas pelo design atraente, mas também pelas tecnologias avançadas e pelo baixo custo de manutenção. Vamos detalhar as scooters mais vendidas no Brasil, suas vantagens e como escolher o modelo ideal para você.

Scooters mais vendidas no Brasil em 2025

O mercado de scooters no Brasil está em expansão. A seguir, apresentamos as cinco scooters mais populares, suas características e preços aproximados:

Modelo Preço Aproximado (R$) Destaques Honda PCX 160 18.990 Consumo eficiente, design moderno, tecnologia start-stop Yamaha NMax 160 19.590 Freios ABS, painel digital, desempenho robusto Honda Elite 125 12.790 Preço acessível, ideal para a cidade, leveza Yamaha Neo 125 12.790 Estilo esportivo, baixo peso, fácil condução Shineray Jet 125 9.390 Ótimo custo-benefício, manutenção simples

Entre esses modelos, a Honda PCX 160 se destaca por sua versatilidade e é amplamente utilizada em aplicativos de transporte. A Shineray Jet 125, por sua vez, é uma opção bastante procurada no interior do país devido ao seu preço competitivo.

Por que as scooters estão em alta?

As scooters atingem grande popularidade no Brasil principalmente por serem práticas no enfrentamento do trânsito urbano. Com câmbio automático, elas possibilitam uma condução intuitiva, sendo adequadas tanto para iniciantes quanto para motoristas experientes. Além disso, o design compacto facilita as manobras e o estacionamento, enquanto o espaço sob o assento permite guardar capacetes e objetos pessoais.

Outro fator importante é a economia. Modelos como a Honda Elite 125 e a Yamaha Neo 125 são conhecidos por seu baixo consumo de combustível, alcançando médias de 40 a 50 km/l, o que diminui os custos do dia a dia. A modernização dos veículos, com tecnologias como freios ABS e conectividade com aplicativos, também atrai consumidores que buscam segurança e inovação.

Vantagens das scooters em relação às motos

As scooters se destacam em comparação às motocicletas tradicionais por vários motivos práticos. Veja algumas das principais vantagens:

Facilidade de uso : Com câmbio automático, a pilotagem se torna mais simples, pois não é necessário trocar marchas.

: Com câmbio automático, a pilotagem se torna mais simples, pois não é necessário trocar marchas. Economia de tempo e dinheiro : Além de apresentarem menor consumo de combustível, as scooters costumam ter custos de manutenção mais baixos.

: Além de apresentarem menor consumo de combustível, as scooters costumam ter custos de manutenção mais baixos. Armazenamento prático : O espaço sob o assento é ideal para guardar capacetes e pertences, facilitando a rotina diária.

: O espaço sob o assento é ideal para guardar capacetes e pertences, facilitando a rotina diária. Melhor segurança: Modelos como a Yamaha NMax 160 vêm equipados com freios ABS, aumentando a segurança na condução.

Esses benefícios fazem das scooters uma opção atraente para quem lida com o trânsito intenso ou busca um meio de transporte econômico e versátil.

Como escolher a scooter ideal para você?

A escolha da scooter ideal deve levar em conta seu estilo de vida e necessidades. Para trajetos curtos e uso diário, a Honda Elite 125 pode ser um excelente investimento, devido à sua leveza e preço acessível. Se você precisa de mais conforto para distâncias maiores, modelos como a Honda PCX 160 ou a Yamaha NMax 160 são mais adequados.

Considere também os seguintes aspectos:

Consumo de combustível : Verifique as médias reais de consumo informadas por usuários para calcular os custos a longo prazo.

: Verifique as médias reais de consumo informadas por usuários para calcular os custos a longo prazo. Altura do assento : Modelos com assento mais baixo, como a Yamaha Neo 125, são recomendados para motoristas de menor estatura.

: Modelos com assento mais baixo, como a Yamaha Neo 125, são recomendados para motoristas de menor estatura. Assistência técnica : Verifique a rede de concessionárias disponível na sua região, especialmente para marcas como Honda e Yamaha, que oferecem ampla cobertura.

: Verifique a rede de concessionárias disponível na sua região, especialmente para marcas como Honda e Yamaha, que oferecem ampla cobertura. Segurança: Priorize scooters com freios ABS e outras tecnologias que promovam segurança, como o sistema start-stop.

Antes de tomar sua decisão, é recomendável fazer um test ride e pesquisar sobre o custo do seguro, que pode variar de acordo com a região.

Por que as scooters são a escolha certa para 2025?

Combinando tecnologia, economia e praticidade, scooters como a Honda PCX 160 e a Yamaha NMax 160 se posicionam como líderes de mercado. Elas atendem a diferentes perfis, desde iniciantes até motoristas que buscam conforto e eficiência. Com a crescente demanda por soluções de mobilidade, as scooters se consolidam como uma alternativa viável para enfrentar o trânsito e atender às necessidades diárias. Ao escolher uma scooter, avalie seu perfil e compare as opções disponíveis para encontrar o modelo que melhor se alinhe à sua rotina. As scooters continuam a ser sinônimo de liberdade e inteligência nas ruas brasileiras em 2025.