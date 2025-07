Fiat Fastback Abarth tem desconto de R$ 23 mil em julho

Oportunidade imperdível para os amantes de carros! A concessionária Amazonas-Jd Europa anunciou uma promoção especial: só uma unidade do Fiat Fastback Abarth Turbo 270 AT Flex, ano/modelo 2025/2026, na elegante cor preto Vulcano. E adivinha? O preço despencou de R$ 177.990,00 para apenas R$ 154.990,00. Uma economia que faz a gente sonhar, né?

Mas fique atento! Essa oferta é válida somente para o carro com chassi final específico, que está disponível na loja na Av. Cidade Jardim, 83 – Letra B. O prazo? Até 07/08/2025 ou enquanto durar o estoque. Então, não vacila: se quiser garantir essa belezura, é melhor entrar em contato logo com a concessionária!

O que o Fastback Abarth tem a oferecer

O Fiat Fastback Abarth não é só um carro bonito — ele é completo! Com painel digital de 7 polegadas, você vai ter tudo à mão, desde as informações do seu carro até relógio e calendário em uma tela que dá aquela empolgada. Sabe o que mais? O retrovisor interno tem a função eletrocrômica, que escurece automaticamente à noite. Isso é bem útil em estrada, evitando aquele ofuscamento chato.

Além disso, as rodas esportivas aro 18” são um espetáculo à parte! E para quem leva a galera nos bancos de trás, as saídas de ar-condicionado são um detalhe que faz diferença nos dias quentes.

Tecnologia e segurança icônicas

Esse SUV não para por aí! O Fastback Abarth vem equipado com sensores de chuva e de luz, que ajudam a perceber as mudanças no clima. E os sensores de estacionamento? Um verdadeiro achado para quem já tropeçou em um espaço apertado.

Com o pacote ADAS, você pode ficar tranquilo: ele inclui frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa e faróis altos que se comutam sozinhos. Segurança em primeiro lugar, certo? Quatro airbags (frontais e laterais) garantem que você e seus passageiros viajem seguros. E a central multimídia de 10,1” com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay é uma mão na roda para quem adora ouvir música enquanto dirige.

Desempenho e potência

O motor do Fastback Abarth não decepciona: equipado com um 1.3 turbo flex, apresenta 4 cilindros e até 180 cavalos de potência com gasolina, e 185 cavalos com etanol. O torque de 27,5 kgfm está disponível a partir de 1.750 rpm. Isso significa que ele responde rápido quando você pisa fundo — ideal para quem gosta de sentir a emoção do carro.

E a performance? A brochura não mente: uma velocidade máxima de até 220 km/h e aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 7,6 segundos. Olha, eu fico pensando nas escapadas de fim de semana com essa máquina!

A chance de ter um Abarth na garagem

Por tudo isso, quem está de olho em algo esportivo e com um preço camarada não pode deixar passar essa oportunidade. O Fastback Abarth tem tudo para agradar: estilo, tecnologia e um motor potente. Então, já imagina aquele rolê na estrada curvando com esse SUV? A emoção está na palma da sua mão!