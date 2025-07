Carros mais vendidos até 21 de julho de 2025 segundo a Fipe

Até 21 de julho, a Fiat Strada continua sendo o campeão de vendas no Brasil, com impressionantes 8.010 unidades emplacadas neste mês. Isso representa um crescimento de 5% em relação a junho. No total, já são 70.707 Stradas vendidas em 2025. Logo atrás, o Volkswagen Polo surpreendeu ao conquistar o segundo lugar, emplacando 7.240 unidades.

No mundo dos SUVs, o Volkswagen T-Cross se destacou e tomou a frente do segmento com 5.779 exemplares vendidos, deixando o Hyundai Creta um pouco para trás. Mesmo assim, o Creta não ficou atrás: com 5.068 unidades emplacadas, ele teve um aumento de 22% nas vendas em relação ao mês anterior, ocupando o quarto lugar no ranking geral.

O Fiat Argo apareceu em quarto lugar, somando 5.071 unidades, de acordo com a Fenabrave. O Chevrolet Onix também se deu bem, garantindo a sexta posição com 4.507 emplacamentos. E o Fiat Mobi, que surpreendeu a todos, subiu da 19ª para a sétima colocação, totalizando 4.358 unidades vendidas.

Mais adiante, temos o Toyota Corolla Cross, que, com uma nova versão voltada para o público PcD, emplacou 3.977 unidades, ficando em oitavo lugar. Na sequência, o Volkswagen Saveiro vendeu 3.908 veículos. Já no segmento das picapes médias, a Toyota Hilux continua liderando, com 3.533 unidades vendidas.

Quando falamos dos sedãs, o Volkswagen Virtus lidera com 2.412 unidades, superando o Toyota Corolla, que somou 2.034 emplacamentos. E não podemos esquecer do recém-lançado Volkswagen Tera, que já começou a aparecer nas vendas com 1.795 unidades registradas.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Fiat Strada 8.010 2 Volkswagen Polo 7.240 3 Volkswagen T-Cross 5.779 4 Fiat Argo 5.071 5 Hyundai Creta 5.068 6 Chevrolet Onix 4.507 7 Fiat Mobi 4.358 8 Toyota Corolla Cross 3.977 9 Volkswagen Saveiro 3.908 10 Toyota Hilux 3.533 11 Nissan Kicks 3.503 12 Fiat Fastback 3.441 13 Volkswagen Nivus 3.397 14 Chevrolet Tracker 3.133 15 Hyundai HB20 3.020 16 Fiat Pulse 2.914 17 Jeep Compass 2.777 18 Fiat Toro 2.628 19 Honda HR-V 2.454 20 Volkswagen Virtus 2.412 21 Caoa Chery Tiggo 7 2.224 22 Jeep Renegade 2.107 23 Ford Ranger 2.057 24 Toyota Corolla 2.034 25 Volkswagen Tera 1.795 26 Chevrolet S10 1.579

Ranking dos 26 carros mais vendidos do Brasil baseado em dados da Fipe Carros e Fenabrave.