Estação inteligente de troca de baterias para táxis é inaugurada

A recente novidade em Phuket, na Tailândia, promete agitar o cenário automotivo: a inauguração da primeira estação inteligente de troca de baterias do Sudeste Asiático. Isso aconteceu em 21 de julho de 2025 e é um passo e tanto rumo à eletrificação dos transportes na região. Para quem é fã de inovação, essa estação é a primeira fora da China, voltada especialmente para táxis e motoristas de aplicativo.

O sistema dessa nova estação é baseado na tecnologia UOTTA™, desenvolvida pela UCAR. Ela é equipada com inteligência artificial e é compatível com diferentes modelos de veículos. O mais interessante é que as trocas de baterias acontecem de forma rápida, sem a necessidade da interferência de um operador. Isso significa mais tempo na rua e menos parado na estação, um alívio para quem vive na correria do dia a dia.

Na cerimônia de lançamento, o CEO da UNEX EV, Pitak Pruittisarikorn, mencionou que estamos caminhando para uma mobilidade mais automatizada e até não tripulada. O evento contou com a presença de representantes de grandes empresas e autoridades locais, evidenciando a importância desse projeto para a região.

O chefe do distrito de Phuket, Pairoj Srilamul, ressaltou que, com milhões de turistas na cidade, a necessidade por soluções sustentáveis só cresce. O sistema de troca de baterias não só é rápido e prático, mas também mais acessível. E as perspectivas são otimistas para que esse modelo ganhe força nos próximos anos.

Falando em inovação, a AUTO DRIVE, uma das maiores operadoras de táxi da Tailândia, já colocou uma frota de táxis UNEX EV em operação na região. O CEO da empresa, Akaranan Ariyasripong, comentou que essa tecnologia não só reduz custos, mas também garante que os motoristas passem menos tempo fora do volante. Quem já enfrentou o trânsito sabe a importância disso!

O presidente da Associação de Táxis da Tailândia, Vorapong, testou a nova tecnologia e a elogiou. Ele acredita que o modelo UCAR é perfeito para o setor, oferecendo conforto, espaço interno e, claro, economia de tempo. É um concorrido mercado de mais de 60 mil táxis no país, e isso pode ser uma revolução.

Além da Tailândia, a UCAR já está de olho em outros mercados. Em Singapura, a expectativa é instalar 50 estações de troca e colocar 5 mil veículos nas ruas até 2028. A empresa também está avançando em Portugal e até no Peru, em uma parceria com a Ualabee. Para um apaixonado por carros elétricos, essas expansões mostram que a mobilidade sustentável está realmente ganhando força pelo mundo afora.

Zhan Xie, um dos líderes da UCAR, destacou que a chave para o futuro da mobilidade elétrica está na criação de uma infraestrutura inteligente de reabastecimento. Para quem está por dentro, isso vai além de dirigir sem motorista; trata-se de garantir que as baterias sejam trocadas com agilidade.

A UCAR planeja criar um sistema que ligue veículos elétricos, dados e energia sustentável, formando um ecossistema de mobilidade limpa e eficiente. Eles querem liderar a transição para um transporte mais acessível e neutro em carbono, algo que pode mudar a forma como pensamos sobre deslocamento no futuro.