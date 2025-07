Motos mais vendidas até julho de 2025, segundo a Fipe

Até o dia 21 de julho, a Honda CG 160 reinou como a moto mais vendida do Brasil, com impressionantes 29.865 unidades emplacadas apenas neste mês. Isso representa um crescimento de 17% em comparação a junho, segundo dados da Fenabrave. No total de 2025, já são mais de 254 mil motos vendidas. Impressionante, não?

Logo atrás, temos a Honda Biz, que ficou na segunda posição com 16.028 unidades vendidas, um aumento de 7% em relação ao mês anterior. A Honda NXR 160 Bros fechou o pódio em terceiro lugar, com 13.698 emplacamentos, quase colada na Honda Pop 110i, que ficou em quarto com 13.444 unidades.

Outro destaque foi a Sport 110i, da Mottu, que marcou presença ao registrar 6.481 unidades vendidas. E quem diria, a Yamaha YBR 150 também deu um show com 4.794 emplacamentos em julho, crescendo 29% em comparação ao mês passado. No total do ano, essa belezura já conta com 34.456 vendas.

Seguindo a lista, a Honda CB 300F apareceu na sétima posição, emplacando 3.956 unidades, com um crescimento de 31% em relação a junho. A Honda PCX 160 está logo na sequência, com 3.270 emplacamentos. Na nona posição, a Honda XRE 190 e a Yamaha Fazer 250 completam o top 10, com 2.669 e 2.647 unidades registradas, respectivamente.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 29.865 2º Honda Biz 16.028 3º Honda NXR 160 Bros 13.698 4º Honda Pop 110i 13.444 5º Sport 110i 6.481 6º Yamaha YBR 150 4.794 7º Honda CB 300F 3.956 8º Honda PCX 160 3.270 9º Honda XRE 190 2.669 10º Yamaha Fazer 250 2.647 11º Honda Sahara 300 2.647 12º Shineray XY 125 2.563 13º Yamaha XTZ 250 2.502 14º Yamaha Fazer 150 2.380 15º Shineray SHI 175 1.947 16º Yamaha Crosser 150 1.889 17º Honda Elite 125 1.689 18º Yamaha NMax 1.317 19º Shineray XY 50 1.172 20º Shineray XY 150 1.157

Esses dados mostram bem a preferência dos brasileiros por motos ágeis e práticas. Se você está pensando em comprar uma, tem várias opções quentinhas no mercado!