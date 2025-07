SBT aumenta audiência com Maria do Bairro e se aproxima da Record

Na última segunda-feira, 21 de agosto, o SBT reestreou a novela clássica “Maria do Bairro”, protagonizada pela atriz Thalía. A exibição, que começou às 13h45, marca a oitava reprise dessa trama, conhecida e amada pelo público brasileiro.

“Maria do Bairro” foi produzida pela Televisa entre 1995 e 1996 e é um dos maiores sucessos da teledramaturgia da América Latina. A novela é baseada na história de “Os Ricos Também Choram”, lançada em 1979, e faz parte da famosa “Trilogia das Marías”, que começou com “María Mercedes”, em 1992, seguida de “Marimar”, em 1994. Todas as novelas foram criadas pela roteirista Inés Rodena e dirigidas por Beatriz Sheridan.

Desde sua primeira exibição no Brasil, em 1997, “Maria do Bairro” conquistou fãs por todo o país. Durante os anos, a trama foi reprisada diversas vezes: em 1997, 2004, 2007, 2012, 2013 e 2015. Em 2022, a novela também foi exibida pelo canal Viva, que atualmente é conhecido como Globoplay Novelas, e desde 2021 está disponível no streaming da Globo, marcando sua continuidade e popularidade.

### Audiência e Repercussão

A estreia teve um desempenho modesto na audiência. Entre 13h50 e 14h44, vale destacar, a reprise registrou uma média de 3,6 pontos na Grande São Paulo. Embora esse resultado não tenha sido elevado, o SBT superou a Band, que alcançou 2 pontos, mas ficou atrás da Record, com 5 pontos, e da Globo, que liderou com 12 pontos. Apesar disso, a emissora conseguiu diminuir a diferença em relação à vice-líder, comparando os números com os da semana anterior.

É importante observar que um ponto de audiência equivale a aproximadamente 77.488 lares sintonizados ou cerca de 199.313 pessoas.

Nas redes sociais, o retorno de “Maria do Bairro” foi recebido de forma calorosa pelos fãs. O sentimento de nostalgia em relação à história, junto com o carisma dos personagens, gerou um aumento significativo nas interações, com muitas menções e compartilhamentos no X (antigo Twitter) e no TikTok.

### Resumo da Trama

A história gira em torno de Maria, uma jovem órfã de 15 anos que vive coletando lixo com sua madrinha, Cacilda. Após a morte de sua única parente, Maria é acolhida por um padre que a apresenta ao empresário Fernando De la Vega, que a leva para sua mansão.

Porém, a vida de Maria na nova casa é marcada por conflitos. Ela enfrenta o desprezo da esposa de Fernando, Vitória, e a inveja de Soraya Montenegro, sobrinha do empresário, que se interessa por Luís Fernando, o herdeiro da família. Inicialmente, Luís Fernando tenta seduzir Maria, mas acaba se apaixonando por ela, resultando em um casamento.

A trama se complica quando, após uma série de desentendimentos, Maria engravida e, num momento de desespero, abandona seu bebê, acreditando que ele não sobreviveu. A jovem é internada em um sanatório. Enquanto isso, Luís Fernando adota uma menina chamada Tita e tenta seguir em frente com sua vida.

Quinze anos depois, Maria reencontra Nandinho, um jovem vendedor de loteria, e começa a suspeitar de que ele possa ser seu filho perdido. Sem revelar a verdade, ela se aproxima dele para tentar corrigir os erros do passado.

### Bastidores e Curiosidades

Um dos aspectos curiosos da novela destaca a vilã Soraya Montenegro. Inicialmente, a trama previa a morte definitiva da personagem, que seria empurrada de um prédio. Contudo, a forte aceitação do público e uma diminuição nos índices de audiência após sua saída levaram a equipe de produção a ressuscitar a personagem.

Além disso, a atriz Penélope Linhares foi criada como nova vilã, mas não conseguiu conquistar o público. Por isso, os roteiristas decidiram trazer Soraya de volta, mesmo que isso não seguisse a lógica da narrativa, garantindo assim o interesse do telespectador.