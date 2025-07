Ações da semana: oportunidades em VIVT3 e PETZ3

O mercado de ações brasileiro começou a semana sob pressão devido a tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos. A possibilidade de novas tarifas, além da já prevista implementação de tarifas por parte do governo americano a partir de 1º de agosto, está causando preocupação entre os investidores.

Outro ponto de atenção é a inflação no Brasil, com a prévia do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) a ser divulgada na próxima sexta-feira. Essa informação pode impactar diretamente as expectativas do mercado.

Nesta semana, as ações da Telefônica Brasil (VIVT3) e da Petz (PETZ3) foram destacadas como opções para aqueles que buscam investimentos a curto e médio prazo. Segundo Alan dos Santos, analista da PhiCube, essas escolhas estão baseadas em análises gráficas dos preços.

### Análise do Ibovespa

O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, não conseguiu manter a marca de 140 mil pontos que alcançou no início de julho e voltou a cair, situando-se atualmente em 133 mil pontos. Santos alerta que, se o índice perder esse suporte, pode descer para 128 mil e até 123 mil pontos. Ele observa que, no curto prazo, as tentativas de recuperação podem falhar, sinalizando uma tendência de queda. Ao fechar na última segunda-feira, o Ibovespa subiu 0,59%, alcançando 134.166,72 pontos.

### Movimentação do Dólar

O dólar se mantém em uma faixa entre R$ 5,40 e R$ 5,60. Com um suporte intermediário entre R$ 5,50 e R$ 5,53, se a moeda americana romper a resistência de R$ 5,60, pode atingir valores de até R$ 5,75 e R$ 5,80, níveis observados em maio. Na última negociação, o dólar teve uma queda de 0,40%, cotado a R$ 5,56.

### Análise das Ações

Empresas como a Telefônica Brasil (VIVT3) e a Petz (PETZ3) foram apontadas como boas oportunidades. A Telefônica Brasil está em uma tendência de alta, mas passa por uma correção com um suporte em R$ 30,70. Se os preços caírem mais, a faixa dos R$ 29,50 pode ser uma nova oportunidade de compra. Se conseguir superar essa correção, a expectativa é que a ação busque novas máximas.

Por outro lado, a Petz mostra sinais de uma continuidade na queda. A ação quebrou um suporte nos R$ 4, atingindo o menor nível desde janeiro. A resistência agora está entre R$ 4,10 e R$ 4,15; se não ultrapassar esses valores, há riscos de nova queda para os R$ 3,60. Recentemente, as ações da Telefônica Brasil tiveram uma leve alta de 0,16%, cotadas a R$ 31, enquanto as da Petz subiram 1,52%, negociadas a R$ 4,01.

### Situação do S&P 500

No mercado externo, o índice norte-americano S&P 500 também registrou uma valorização no começo da semana. No entanto, analistas recomendam cautela, pois a situação atual indica preços altos. Os níveis entre 6.150 e 6.200 pontos funcionam como suporte, e correções nesses patamares podem apresentar oportunidades de compra. O S&P 500 fechou a última sessão em alta de 0,14%, atingindo 6.305,60 pontos.