Correios alertam brasileiros sobre nova mensagem nesta semana

Golpe dos Correios: Como se Proteger de Fraudes em Compras Online

Nos últimos anos, especialmente em 2025, o número de pessoas fazendo compras online no Brasil aumentou bastante. Com isso, os golpes relacionados a encomendas, especialmente os que envolvem os Correios, também cresceram. Muitos brasileiros já receberam mensagens informando que suas encomendas estão retidas e exigem pagamento imediato. Essas mensagens, que parecem oficiais, podem levar usuários a perder dados pessoais e financeiros.

Entenda o Funcionamento do Golpe

Os golpistas se aproveitam do medo e da ansiedade das pessoas quando esperam uma entrega. Eles enviam mensagens por e-mail, SMS ou aplicativos, afirmando que há um problema com a encomenda, como a necessidade de pagamento de taxas ou a retenção na alfândega. Essas mensagens muitas vezes imitam o visual dos Correios, fazendo com que pareçam confiáveis.

O principal objetivo dessas mensagens é fazer com que a vítima clique em um link. Ao acessar esse link, o usuário é direcionado para um site falso que se apresenta como o site oficial dos Correios ou da Receita Federal. Neste site, os criminosos pedem dados sensíveis, como CPF, endereço e informações bancárias. Em certos casos, também solicitam pagamentos via Pix, boleto ou cartão de crédito, criando um senso de urgência com frases como "pague agora ou perca sua encomenda", para induzir decisões rápidas e impulsivas.

Sinais de Mensagens Fraudulentas

Para não cair nesse tipo de golpe, é importante saber reconhecer mensagens fraudulentas. Aqui estão alguns sinais que ajudam na identificação dessas fraudes:

Links Suspeitos : Fique atento a URLs que não terminam em correios.com.br, ou que possuem números ou extensões estranhas.

: Fique atento a URLs que não terminam em correios.com.br, ou que possuem números ou extensões estranhas. Cobranças Antecipadas : Os Correios não fazem cobranças antes da entrega. Se você receber um pedido de pagamento quando não o esperava, desconfie.

: Os Correios não fazem cobranças antes da entrega. Se você receber um pedido de pagamento quando não o esperava, desconfie. Remetentes Desconhecidos : Verifique os endereços de e-mail e prefira ter comunicações de fontes conhecidas.

: Verifique os endereços de e-mail e prefira ter comunicações de fontes conhecidas. Tom Alarmista : Mensagens que pressionam você a agir rapidamente, como “resolva agora” ou “evite multas”, são sinais de alerta.

: Mensagens que pressionam você a agir rapidamente, como “resolva agora” ou “evite multas”, são sinais de alerta. Mensagens Inesperadas: Se você não está esperando uma encomenda, qualquer comunicação relacionada deve ser vista com cautela.

Dicas de Proteção

A melhor maneira de se proteger contra essas fraudes é manter precauções. Aqui estão algumas práticas recomendadas:

Acesse Sempre o Site Oficial: Vá diretamente ao site dos Correios pelo navegador, e evite clicar em links de mensagens. Ignore Mensagens Suspeitas: Não clique em links que pareçam estranhos. Não Compartilhe Informações Pessoais: Nunca forneça dados como CPF ou dados bancários em sites que você não conhece. Denuncie: Se receber mensagens suspeitas, informe as autoridades e ajude a proteger outros consumidores.

Outra medida de segurança é ativar a verificação em duas etapas em seus e-mails e aplicativos bancários.

O que Fazer se Você Caiu no Golpe

Caso você desconfie que foi vítima de um golpe, é importante agir imediatamente. Entre em contato com seu banco para bloquear o cartão ou a conta se necessário. Troque as senhas de seus e-mails, contas bancárias e redes sociais, utilizando combinações únicas. Também é aconselhável registrar um boletim de ocorrência e notificar os Correios e o Procon sobre o ocorrido.

Além disso, fique de olho em suas contas para identificar qualquer atividade suspeita. Compartilhar suas experiências com amigos e familiares é uma forma eficaz de prevenir que outros caiam no mesmo golpe.

A Crescente Incidência de Golpes

A crescente popularidade das compras em marketplaces internacionais tem proporcionado um cenário favorável para fraudes. Os golpistas utilizam dados reais de envios, frequentemente obtidos em vazamentos, para criar mensagens que parecem legítimas. Dada a familiaridade dos brasileiros com mensagens dos Correios, a eficácia desses golpes aumentou. Em 2025, as técnicas usadas pelos criminosos estão mais avançadas, tornando essencial que todos estejam atentos.