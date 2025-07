Globo investe em reviravolta para aumentar audiência de “Dona de Mim”

A TV Globo está intensificando suas estratégias de divulgação para aumentar a audiência da novela “Dona de Mim”, que atualmente vai ao ar às 19h. A trama, criada por Rosane Svartman, estreou em abril e, até agora, tem mantido uma média de 20,7 pontos na Grande São Paulo, um desempenho considerado bom e o melhor desde “Vai na Fé”. No entanto, nas últimas semanas, os índices de audiência têm mostrado sinais de queda.

Para reverter essa situação e gerar mais interesse no público, a emissora planejou várias ações promocionais nos próximos dias. Entre os destaques, os atores da novela participarão de diversos programas da emissora para promover a trama, além de aumentar a quantidade de chamadas comerciais.

Um dos principais momentos da campanha será a apresentação de uma grande reviravolta na história, marcada para ser exibida no dia 2 de agosto. Este acontecimento promete impactar emocionalmente os telespectadores: a morte do personagem Abel, interpretado por Tony Ramos, que é um dos favoritos do público.

De acordo com o roteiro, essa cena será bastante dramática. Abel sofrerá um acidente fatal ao perder o controle do carro em uma ladeira, sem saber que os freios foram sabotados por Danilo, personagem de Felipe Simas, a pedido do vilão Jacques, vivido por Marcello Novaes. O enredo não deixa espaço para uma possível falsa morte, enfatizando ainda mais a força da sequência.

Embora o personagem Abel saia da trama de forma trágica, Tony Ramos continuará a aparecer na novela por meio de flashbacks, que trarão recordações e momentos significativos entre ele e outros personagens.

“Dona de Mim” está prevista para ter 220 capítulos e seguirá no ar até janeiro de 2026. Após seu encerramento, a faixa das 19h será ocupada por “Coração Acelerado”, uma nova novela escrita por Maria Helena Nascimento e Izabel de Oliveira.