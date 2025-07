Moto sem CNH conquista as ruas em 2025.

A mobilidade urbana no Brasil está passando por uma transformação com a chegada do Shineray Phoenix S, um ciclomotor que tem se tornado popular em 2025. Este veículo se destaca por ser acessível e fácil de dirigir, não exigindo a carteira de habilitação convencional (CNH) para o seu uso. Com um design compacto e econômico, a Phoenix S é ideal para quem precisa se deslocar rapidamente por bairros movimentados ou realizar pequenas tarefas do dia a dia.

Diferente das motocicletas tradicionais, o Shineray Phoenix S é classificado como ciclomotor, o que permite que apenas a Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) seja necessária. Essa autorização é mais simples de obter e atrai um público mais amplo, incluindo jovens e pessoas que têm dificuldades em conseguir a habilitação completa. Além disso, a legislação que rege os ciclomotores limita a velocidade a 50 km/h e exige motores de baixa cilindrada, o que aumenta a segurança no trânsito.

Entre os principais recursos do Shineray Phoenix S, podemos destacar seu motor de 47,6 cm³, que oferece uma potência de 2,7 cv e torque de 6,7 Nm, tornando-o perfeito para os deslocamentos urbanos. O ciclomotor possui um consumo de combustível que varia entre 40 e 50 km por litro, sendo uma alternativa econômica para quem busca um transporte acessível. Com um tanque de 3,5 litros, a autonomia é suficiente para o uso diário.

Os recursos do Phoenix S incluem um painel digital de fácil leitura, iluminação totalmente em LED para melhor visibilidade, partida elétrica e a pedal para maior comodidade, freios dianteiros a disco que garantem segurança nas paradas, além de um bagageiro frontal e porta USB para carregar dispositivos móveis. O assento baixo e o peso abaixo de 100 kg facilitam o uso para pessoas de diversas idades e estaturas.

O preço sugerido do Shineray Phoenix S é de aproximadamente R$ 8.000, o que a posiciona como uma opção competitiva no mercado de ciclomotores, ao lado de bicicletas elétricas e scooters. Com um custo de aquisição e manutenção baixos, ele se torna um atrativo significativo. É importante, entretanto, estar ciente das limitações legais, como o uso restrito em vias urbanas e o limite de velocidade.

Para quem deseja um veículo que atenda a trajetos curtos, como compras ou entregas em regiões próximas, a Phoenix S oferece vantagens significativas, incluindo economia de combustível, redução de custos com impostos e facilidade no licenciamento através da ACC, disponível para pessoas acima de 18 anos. É necessário lembrar que, assim como outras motos, o ciclomotor exige registro, emplacamento e uso de capacete.

A manutenção do Shineray Phoenix S é simples. O motor monocilíndrico de quatro tempos, que possui sistema de injeção eletrônica (EFI) e embreagem de múltiplos discos, requer apenas revisões básicas, como a troca de óleo e filtros. Essa facilidade de manutenção reduz custos em oficinas e permite que o proprietário faça a gestão do veículo sem grandes despesas. Com um aproveitamento de combustível variando entre 40 e 50 km por litro, a moto é uma escolha econômica particularmente vantajosa em tempos de altos preços de combustíveis.

Diante desse cenário, a Shineray Phoenix S vem consolidando sua posição no mercado brasileiro de ciclomotores. Com seu foco em acessibilidade, economia e praticidade, o modelo atende à demanda crescente por soluções de mobilidade em áreas urbanas, oferecendo uma alternativa viável para quem busca agilidade sem investimentos altos. Assim, a Phoenix S se apresenta não apenas como um meio de transporte, mas como uma opção que atende às necessidades contemporâneas de uma sociedade em busca de mobilidade descomplicada e sustentável.