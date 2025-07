Citroën C3 Aircross Feel Pack tem desconto para PcD de R$ 28.200

O Citroën C3 Aircross Feel Pack 7 lugares, na charmosa cor Preto Perla Nera, vem com uma proposta tentadora para 2025 — especialmente se você é uma pessoa com deficiência (PcD). A partir de agora, esse SUV está disponível com condições especiais em vendas diretas. A isenção total de IPI é uma grande vantagem por tempo limitado, válida até o final de julho.

Se você está pensando em aproveitar essa oportunidade, não esqueça de reunir a documentação necessária. Um laudo médico emitido pelo DETRAN ou CIRETRAN da sua cidade é fundamental. Esse documento vai comprovar a sua condição física e, se necessário, indicar as adaptações que podem ser recomendadas para o carro.

Com esse laudo em mãos, a próxima etapa é dar entrada nos pedidos de isenção de impostos como IPVA e IPI. Basta procurar as receitas estadual e federal. Vale lembrar que o preço sugerido do C3 Aircross é um pouco acima do limite exigido para a concessão do ICMS proporcional.

Agora, vamos falar do que realmente importa: o carro em si. O Citroën C3 Aircross Feel Pack é prático e confortável, ideal para quem precisa de espaço. Ele possui uma entrada USB tipo A no painel — ótima para recarregar dispositivos e até transferir dados. E para a galera do banco de trás, há duas portas USB de carregamento rápido, porque quem nunca ficou sem bateria na hora H, não é mesmo?

Quando o assunto é segurança, o C3 Aircross não decepciona. Com quatro airbags, freios ABS, controle de tração e estabilidade, esse SUV oferece uma direção mais segura. O sistema que distribui eletronicamente a força de frenagem é um detalhe que pode fazer toda a diferença na hora de precisar parar rapidamente.

A parte interna do carro é outro show à parte, com acabamento em cinza, seis alto-falantes, ar-condicionado digital automático e um assistente de partida em rampa que é super útil em subidas. Os bancos são revestidos em tecido e, com assentos traseiros bipartidos e rebatíveis, acomodar a família ou amigos no passeio fica fácil.

E como adoramos tecnologia, a central multimídia de 10 polegadas é uma beleza, com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Tem até câmera de ré e sensor de estacionamento, o que é uma mão na roda para manobras em lugares apertados. Ah, e as rodas de liga leve de 16” dão um toque a mais de estilo.

Sob o capô, o Citroën C3 Aircross Feel Pack Turbo não brinca em serviço. Com um motor 1.0 turbo que entrega até 130 cv de potência e um torque de 20,4 kgfm, ele faz valer a pena cada quilômetro rodado. Além disso, o câmbio automático de 7 marchas proporciona uma experiência de direção muito mais tranquila.

Falando em preços, isso é algo que também merece atenção. Confira abaixo:

Citroën C3 Aircross Feel Pack para PcD em julho de 2025

Versões Preços de tabela Preço para PcD Descontos Feel Pack Turbo 200 CVT 7L R$ 139.690,00 R$ 111.490,00 R$ 28.200,00

E assim, temos um SUV que não só atende a necessidade de viagem com a família, mas também se destaca em características práticas e seguras para todos.