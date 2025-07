Xiaomi YU7 usado supera preços do novo no mercado chinês

O Xiaomi YU7 já está dando o que falar no mercado de usados da China, e não é por causa das suas características incríveis. O que impressiona mesmo é o fato de que muitos carros seminovos estão sendo revendidos por preços acima do sugerido pela fabricante! É algo raro para um modelo novato, e mostra como a demanda está pegando fogo.

Se você olhar na plataforma Dongchedi, já são mais de 80 anúncios do YU7 por lá. Os preços variam entre 350.000 e 390.000 yuan, o que dá em torno de R$ 240 mil a R$ 267 mil. A maioria desses veículos à venda é a versão Max, e acredite ou não, muitos deles têm menos de 100 km rodados! Imagine só: um carro quase zero na sua garagem.

Falando em preços, a Xiaomi ofereceu o YU7 a valores bem mais baixos, com a versão Standard começando em 253.500 yuan (R$ 174 mil), a Pro por 279.900 yuan (R$ 192 mil) e a Max por 329.900 yuan (R$ 226 mil). Isso significa que a valorização extra na revenda está entre 10.000 e 20.000 yuan, ou até R$ 13.700. Um fenômeno interessante, não acha? Além do YU7, outros chineses como o BYD Sealion 06 e o Novo Xpeng P7 também estão chamando atenção.

A maioria das revendas acontece por duas razões principais: revendedores profissionais que compram direto e usuários que se empolgam com o modelo e rapidamente revendem para ganhar uma graninha extra. Isso mostra como a especulação pode empurrar os preços para cima.

Surpreendentemente, mesmo com as entregas do YU7 começando só em julho, a procura só aumenta. Para dar uma segurada nesse fogo, a Xiaomi implementou algumas regras. Cada cliente pode fazer apenas um pedido nas primeiras 24 horas, e até sete dias depois, eles podem alterar o pedido. Após esse período, a compra fica bloqueada. Parece uma boa estratégia, mas não tem jeito, a espera ainda é longa: entre 41 e 60 semanas para receber um modelo novinho!

Isso deixa o mercado de usados ainda mais atraente para quem não quer esperar tanto. O primeiro modelo da marca, o SU7, também teve essa movimentação nos preços após o lançamento. No inicio, o valor das revendas subiu, mas aos poucos se estabilizou.

Inclusive, uma pesquisa recente revelou que o SU7 se destacou como o modelo com o maior valor de revenda após um ano, recuperando 88,91% do preço original. Esses dados deixaram o CEO da Xiaomi, Lei Jun, bem feliz nas redes sociais.

Para tentar controlar essa especulação futuramente, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China está estudando uma nova regra que proíbe a revenda de veículos elétricos em menos de seis meses após o emplacamento. Lá, os lançamentos estão em alta, com outras novidades como o Huawei Stelato S9T, que possui uma autonomia impressionante.

Quem diria, não? O mercado automotivo chinês está fervendo e nós aqui no Brasil só podemos observar. Aliás, se precisar de um carro elétrico por aqui, o que acha de um modelo nacional mesmo?