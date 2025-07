Volkswagen Tera de entrada por R$ 103.990: vale a pena?

O Volkswagen Tera MPI chegou para agitar o mercado dos SUVs compactos, especialmente com seu preço inicial de R$ 103.990, um valor que logo após as 999 primeiras unidades promocionais de R$ 99.990, pode chamar a atenção de quem busca um carro que ofereça uma boa relação custo-benefício. O que realmente impressiona por aqui? O pacote de segurança e tecnologia que vem de série. Imagine ter frenagem autônoma de emergência, seis airbags, um painel digital e uma central multimídia de 10,1″ para se conectar ao celular — é uma mão na roda para quem passa muito tempo no trânsito.

Claro que, se você está em busca de mais potência ou sofisticação, pode ficar um pouco desapontado. O motor 1.0 aspirado e o acabamento mais simples podem não agradar todo mundo. Mas, se você já testou outro SUV como o Citroën Basalt, vai perceber que o Tera entrega mais itens de série sem aumentar tanto o preço. Comparando com o Fiat Pulse e o Renault Kardian, o Tera MPI se destaca em tecnologia, mas fica devendo em desempenho e espaço interno.

O que o Tera MPI traz de bom?

Esse modelo é um verdadeiro pacote de equipamentos, levando itens que normalmente estão nas versões mais sofisticadas. Tem frenagem autônoma, controle de estabilidade, piloto automático e um sistema de som que suporta Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O painel digital é uma inclusão rara nessa faixa de preço, algo que faz a diferença se você curte tecnologia.

Visual Moderno: O Tera tem um design que agrada. Os faróis são full-LED e há detalhes como lanternas que fazem um efeito "click-clack". Mesmo as rodas de aço com calotas não comprometem tanto o visual, já que os retrovisores e maçanetas vêm pintados na mesma cor da carroceria. No interior, a simplicidade é a palavra-chave, com bancos de tecido e um acabamento que faz uso de plásticos rígidos.

O desempenho e conforto ao volante

O motor 1.0 de três cilindros entrega até 84 cv com etanol, acoplado a um câmbio manual de cinco marchas. Para quem gosta de números, a Volkswagen promete que o Tera MPI faz de 0 a 100 km/h em 14,3 segundos e atinge uma velocidade máxima de 162 km/h. Os dados de consumo são razoáveis: 13,2 km/l na cidade e 14,7 km/l na estrada com gasolina segundo o Inmetro, o que não é nada mal.

Com 4,15 metros de comprimento e 2,57 m de entre-eixos, o Tera MPI é confortável para adultos de até 1,75 m no banco de trás. O único "porém" é a falta de entradas USB para os passageiros traseiros, que pode ser um detalhe importante para você que anda sempre com a família ou amigos. O porta-malas é de 350 litros, um pouco abaixo da concorrência, mas ainda assim serve bem para viagens de fim de semana.

Visão do mercado

A Volkswagen viu uma oportunidade no segmento acessível e já vendeu 20% das unidades do Tera na versão MPI. Produzido em Taubaté, SP, esse modelo se inspira no sucesso do Polo Track e busca cativar tanto o consumidor nosso de cada dia quanto o mercado de frotistas. É fato: até o dia 20 de julho, o Fiat Pulse já tinha 2.724 unidades emplacadas, mostrando que o mercado é disputado.

Ao todo, o Tera já teve 1.686 unidades vendidas em julho, e seu lançamento foi um verdadeiro sucesso, com 12 mil reservas em menos de uma hora. Um recorde que fala muito sobre a expectativa dos consumidores.

No fim das contas, o VW Tera MPI surpreende oferecendo um ótimo pacote por um preço que não pesa tanto no bolso. É uma escolha válida para quem busca um SUV moderno, cheio de recursos, sem precisar abrir mão de muito do orçamento. É aquela opção que pode agradar quem prioriza a praticidade, mesmo sabendo que o desempenho e os acabamentos podem não ser a melhor parte.