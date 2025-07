Renault Kardian oferece desconto de até R$ 15 mil antes da 2026

O Renault Kardian chegou como um dos primeiros representantes da nova fase da montadora francesa no Brasil e tem enfrentado a dura concorrência no segmento de SUVs de entrada. Embora tenha se destacado em certos aspectos, suas vendas ainda ficam atrás dos rivais mais consolidados, como Fiat Pulse e VW Tera.

Para deixar o Kardian mais competitivo na linha de 2026, a Renault está preparando algumas novidades. O modelo não só terá que lidar com as versões já estabelecidas no mercado, mas também com novos concorrentes, como o SUV do Onix, que a Chevrolet anunciou recentemente. Para atrair mais consumidores, a Renault está oferecendo condições especiais para a compra da versão Techno, que pode ser uma boa pedida.

Falando em preços, a versão Techno está com uma tabela sugerida de R$ 136.490, mas com um bônus de até R$ 15.000 na negociação, ficando em R$ 121.490. Isso torna o Kardian uma alternativa mais em conta do que o VW Tera Comfort 170 TSI, que sai por R$ 126.990, e o Fiat Pulse Audace Hybrid, que custa R$ 131.990.

Na versão Techno, o Kardian vem caprichado! Ele traz rodas de liga leve diamantadas de 17", volante em couro, painel digital de 7" e uma central multimídia de 8". Recursos como frenagem automática de emergência e alerta de colisão frontal são um charme à parte e podem fazer a diferença na hora de evitar um aperto inesperado no trânsito. Quem já pegou um engarrafamento sabe bem do que estou falando!

Se você está pensando em financiar o modelo, a Renault oferece uma entrada de 60%, que seria em torno de R$ 72.894, e o restante em 36 parcelas fixas, com uma taxa de apenas 0,99% ao mês. Além disso, lembre-se das tarifas e impostos que vêm junto: uma tarifa de cadastro de R$ 949 e o IOF de R$ 1.633,08. O custo total efetivo acaba subindo, mas ainda pode valer a pena dependendo do seu orçamento.

Linha 2026 Mais Refinada

O Kardian teve um desempenho considerado bom em comparação com sua própria turma, mas a briga no mercado é acirrada! Em 2022, por exemplo, foram vendidas apenas 24.409 unidades do Kardian, enquanto o Fiat Pulse disparou com 39.084 unidades. Para não ficar para trás, a Renault promete um Kardian mais equipado e interessante.

Uma das grandes novidades será a versão Iconic do Kardian, que parece que já deu as caras nas redes sociais, mesmo que tenha sido rapidamente retirada do ar. Essas imagens mostram uma central multimídia completamente nova e uma atualização no painel de instrumentos. A montadora está ouvindo o feedback da galera – e isso é muito bom!

Por dentro, a versão topo de linha promete bancos em couro marrom, ao invés dos atuais bancos em tecido com detalhes em laranja. Uma mudança que pode agradar bastante quem busca um toque mais sofisticado e confortável.

Do lado de fora, uma nova cor azul deve ser adicionada ao portfólio, que é bem parecida com a que vemos no Kwid Intense. A novidade nas rodas também deve chamar atenção, com um novo design que, embora mantendo os 17 polegadas, oferece um visual renovado.

Não temos uma data definida de lançamento para a linha 2026, mas com as novidades do Boreal já aparecendo, é bem provável que as novidades do Kardian venham logo em seguida. Aqui, fica a expectativa para ver o que a Renault vai aprontar!