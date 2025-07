GMC anuncia versões híbridas plug-in para Sierra e Yukon

A GMC, que faz parte da General Motors e é famosa por suas picapes e SUVs robustos, está se destacando no mercado americano. Nos primeiros seis meses de 2025, a marca vendeu 315.906 veículos, um aumento de 11% em comparação com o mesmo período do ano anterior. E não dá para ignorar a picape Sierra, que foi o grande sucesso, com 166.409 unidades vendidas, marcando uma alta de 12%. O SUV Yukon também está em alta, crescendo 22% e alcançando 48.190 unidades.

Por outro lado, nem tudo são flores. O compacto Terrain teve uma queda de 34%, com apenas 32.361 unidades vendidas. O Hummer EV, por sua vez, teve um crescimento impressionante de 74%, mesmo com suas 7.987 unidades. Enquanto isso, a recente Sierra EV está dando seus primeiros passos, vendendo 2.774 exemplares, mas ficou um pouco atrás na lista de preferências.

Reinventando-se para o Futuro

De olho no futuro, a GMC está prestes a entrar em uma nova fase. Em breve, vamos ver reestilizações e, pela primeira vez, versões com motorização híbrida plug-in (PHEV) para os modelos mais populares. A ideia é equilibrar a eletrificação com os motores a combustão, especialmente em um momento em que a demanda por veículos totalmente elétricos não é tão alta.

Mary Barra, CEO da GM, revelou que os primeiros híbridos plug-in devem chegar ao mercado em 2027. Essa é uma estratégia pensada para atender aos consumidores que ainda não estão prontos para dar o salto para os elétricos puros. Outras marcas, como a BYD, também estão apostando em tecnologias semelhantes, mostrando que a tendência está se espalhando.

A nova geração da picape Sierra está prevista para 2027 e promete mudanças no visual, novos equipamentos e a tão aguardada versão híbrida. Para quem acompanha as picapes, a versão heavy-duty deve ser renovada em 2028, e a Sierra EV também pode passar por algumas atualizações.

Novidades de Design e Funções dos Modelos GMC

O SUV Yukon e sua versão maior, o Yukon XL, estão previstos para serem redesenhados apenas em 2029. Assim como a Sierra, eles também vão ganhar versões híbridas plug-in, mantendo suas características de potência e tamanho, mas com um impacto ambiental reduzido. Modelos como o Buick GL8 Luzun já estão explorando essa tecnologia com inovações no mercado.

Além da Sierra e do Yukon, outras máquinas da GMC vão receber atualizações. O Hummer EV, que foi lançado em 2021, passará por mudanças em 2028. O crossover Acadia, que chegou às lojas no fim de 2023, pode ganhar um refresh entre 2027 e 2028. Para os fãs de picapes médias, a Canyon deve receber um facelift em 2029. É interessante notar que o SUV compacto Terrain, por ser um modelo mais recente, vai ter novidades apenas entre 2028 e 2029.

E não dá para esquecer da clássica van Savana, que, apesar de estar há tanto tempo no mercado, vai continuar em produção pelo menos até 2026. Até outras picapes, como a Ford Ranger Raptor, podem seguir a tendência e se tornar híbridas.

Apostando em Carros Grandões

Para especialistas do setor, a estratégia da GMC de focar em veículos grandes e mais refinados vem se mostrando eficaz. Sam Fiorani, da AutoForecast Solutions, comenta que “os caminhões continuam sendo essenciais no mercado nos EUA, e a GMC conseguiu conquistar uma fatia mais sofisticada desse segment”. E quem está na estrada sabe o quanto uma picape bem construída faz a diferença, seja para o trabalho ou para uma viagem de final de semana.