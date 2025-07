BYD atinge 13 milhões de veículos de nova energia produzidos

A BYD alcançou um feito incrível: a produção de 13 milhões de veículos de nova energia (NEVs). O grande destaque desse marco é o Yangwang U7, um sedã de alto desempenho que faz parte da linha de luxo da marca. Para você ter uma ideia, essa marca foi alcançada apenas oito meses depois de atingir a marca de 10 milhões, em novembro de 2024. É velocidade no crescimento, hein?

O Yangwang U7 é impressionante por suas opções de motorização. Temos a versão totalmente elétrica, que entrega 1.287 cv e impressiona com uma autonomia de até 720 km. Para quem gosta de versatilidade, a versão híbrida plug-in combina motores elétricos com um motor 2.0 turbo, garantindo mais de 1.000 km de alcance total. Quem já ficou sem bateria longe de casa vai entender a relevância de ter essa autonomia!

Tecnologia de Ponta

Esse sedã de luxo não se destaca apenas no desempenho, mas também em tecnologia. Com suspensão ativa Disus-Z, sistema de tração com quatro motores independentes e direção nas rodas traseiras, ele faz curvas de maneira ágil, com um raio de giro de apenas 4,85 metros. Para quem já precisou fazer uma manobra rápida em um estacionamento apertado, sabe como isso faz diferença!

Dentro da cabine, o visual sofisticado chama a atenção. São três telas impressionantes, incluindo um painel de instrumentos em 3D com resolução 4K. Os comandos por voz são tão avançados que conseguem até ler seus lábios! Se você optar pela versão de quatro lugares, ainda conta com bancos de couro Nappa com massagem, geladeiras duplas e um sistema de som Dynaudio Platinum. Imagina só o conforto de uma viagem longa!

Aerodinâmica e Design

A aerodinâmica do U7 é outro ponto a ser destacado. Com um coeficiente de arrasto de apenas 0,195 Cd, o visual arrojado, com teto estilo cupê e maçanetas embutidas, além das rodas especiais e um spoiler traseiro ativo, tudo isso ajuda a cortar o vento de forma eficiente. Quem já dirigiu um carro bem projetado sabe como isso pode fazer o carro ficar estável em alta velocidade.

Falando de preços, na China a versão com cinco lugares custa aproximadamente 628 mil yuan (algo em torno de R$ 480 mil). Já a versão com quatro assentos, focada no conforto dos passageiros traseiros, sobe para 708 mil yuan (aproximadamente R$ 540 mil). É um investimento considerável, mas para quem busca luxo e tecnologia, pode valer cada centavo.

A Trajetória da BYD

A produção do 1º milhão de NEVs da BYD aconteceu em maio de 2021, tornando-a a primeira montadora chinesa a chegar a esse número. Desde então, a empresa abandonou completamente os veículos a combustão em 2022 e mirou apenas nos híbridos e elétricos. Em agosto de 2023, comemorou a marca de 5 milhões com o SUV N7 da Denza e, como já mencionado, os 10 milhões vieram em novembro de 2024 com o sedã Z9.

Fundada em 1995 com apenas 20 funcionários, a BYD virou uma gigante global. Ao final de 2024, já estaria perto de ter quase um milhão de colaboradores e continua na liderança do setor de eletrificação automotiva. A marca, no entanto, enfrenta um desafio aqui no Brasil, onde não pode vender veículos 4G por decisão judicial.

Esse crescimento é um reflexo claro de como as montadoras estão se adaptando e evoluindo no cenário automotivo moderno, sempre com um olho na inovação e no futuro.