BYD Sealion 06 tem lançamento oficial na China em 24 de julho

O novo SUV médio Sealion 06 da BYD está chegando com força total! A data do lançamento oficial na China está marcada para 24 de julho, e as expectativas são altas. Esse modelo vai oferecer duas versões para agradar a diferentes perfis de motoristas: uma totalmente elétrica e outra híbrida plug-in. Em termos de preço, estamos falando de algo entre 160.000 e 200.000 yuan, o que equivale a aproximadamente R$ 115 mil a R$ 144 mil. Esses números foram revelados no recente Salão do Automóvel de Xangai.

O visual do Sealion 06 é um show à parte. Ele traz o novo design da linha Ocean, com uma frente mais fechada e faróis bem afilados. As entradas de ar na parte inferior também dão aquele toque esportivo. Já na traseira, as lanternas em formato ondulado e as maçanetas embutidas não passam despercebidas. Um detalhe que vale mencionar é que esse SUV vem equipado com o sistema avançado de condução semiautônoma chamado “God’s Eye.” Se você já pegou rodovia em alta velocidade, sabe como um assistente como o NOA faz toda a diferença.

Interior e Conforto

Quando a gente fala do interior, o Sealion 06 parece ter sido projetado para agradar até os motoristas mais exigentes. O painel é supermoderno, com uma tela central flutuante que é de tirar o fôlego. O volante de quatro raios é bem ergonômico, e o console conta com um botão giratório para o refrigerador, além de dois porta-copos e carregadores por indução. O melhor de tudo é o espaço: o porta-malas tem 757 litros de capacidade e pode chegar até 1.630 litros se você rebater os bancos. E ainda tem 142 litros extras na dianteira!

Desempenho e Tecnologia

Tamanho não é problema para o Sealion 06. Ele mede 4,81 metros de comprimento e tem um entre-eixos de 2,82 metros, ou seja, bastante espaço interno. As rodas de aro 19 e o peso de 1.890 kg também ajudam a dar uma noção do seu porte. A versão elétrica utiliza a avançada e-Platform 3.0 Evo, enquanto a híbrida se baseia na quinta geração da tecnologia DM da BYD. Isso tudo culmina em autonomia incrível — a Huawei Stelato S9T, por exemplo, chega até 801 km, mostrando que os elétricos chineses estão evoluindo a passos largos.

Na versão híbrida plug-in, você terá um motor a gasolina 1.5 aspirado de 99 cv juntamente com um motor elétrico que entrega 215 cv. As opções de bateria são de 18,3 kWh ou 26,6 kWh, garantindo um alcance elétrico de 93 km ou 130 km. Já a versão elétrica vai disponibilizar três configurações, com potência que varia entre 228 e 241 cv. A autonomia pode chegar até 605 km dependendo da bateria. Quem não gostaria de fazer uma viagem longa sem se preocupar em parar para carregar?

Concorrência e Mercado

Embora ainda não tenha previsão de chegar ao Brasil, o Sealion 06 está claramente se posicionando no competitivo mercado de SUVs médios. Ele vem para se juntar a rivais como o GWM Haval H6 e o Toyota Corolla Cross híbrido, trazendo um design moderno, autonomia robusta e recursos tecnológicos impressionantes. E não podemos esquecer que a BYD alcançou a marca de 60 mil veículos entregues na Austrália, consolidando sua presença no cenário global.

Com tudo isso, fica a ansiedade para saber quando esses modelos chegarão por aqui e como eles se sairão nas estradas brasileiras.