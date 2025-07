GWM Haval H7 híbrido chega à Austrália em agosto de 2025

A GWM anunciou que o novo Haval H7 vai desembarcar na Austrália em agosto de 2025. Esse SUV médio chega na versão híbrida (HEV) Ultra, com tração dianteira e um preço em média de AU$ 46.990 já com impostos e taxas inclusos. Para quem curte um carro que é tanto eficiente quanto estiloso, essa pode ser uma excelente opção.

Falando em estilo, o H7 traz um visual mais robusto que o seu “irmão” H6. Em vez da linha mais discreta, ele aposta em uma proposta mais aventureira, perfeita para quem gosta de encarar um off-road ou simplesmente levantar poeira nas estradas. E, mesmo com essa mudança de design, a base mecânica permanece a mesma do H6 HEV, com um motor que entrega 179 kW de potência e 530 Nm de torque — o que é muita força para um SUV.

Uma estratégia inteligente da GWM foi lançar apenas a versão híbrida. Afinal, as vendas de carros assim vêm crescendo rapidamente e a pressão por leis de emissão mais rígidas só aumenta. Essa aposta mostra que a marca está de olho no futuro e nas necessidades dos motoristas.

Quando o assunto é conforto e tecnologia, o H7 não deixa a desejar. Entre os itens de série, podemos esperar bancos dianteiros com aquecimento e ventilação, teto solar panorâmico e um sistema de som com oito alto-falantes — tudo para tornar os passeios ainda mais agradáveis. E que tal uma central multimídia de 14 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto sem fio? Isso facilita muito a vida de quem não quer ficar desconectado enquanto está ao volante.

Mesmo com um preço um pouco mais alto que o H6 equivalente, cerca de AU$ 3.000 a mais, o H7 deve oferecer equipamentos similares. Isso se deve à promessa de um visual mais exclusivo e a proposta mais robusta do novo modelo, que seguramente atrairá a atenção de quem busca algo diferente.

Steve Maciver, o cara do marketing da GWM na Austrália, comentou que o H7 será um pilar importante da linha Haval nos próximos anos. Ele também insinuou que versões com novas motorizações devem surgir, mas os detalhes ainda estão em segredo. Manter essa expectativa é uma boa estratégia para aquecer o mercado.

Para 2026, a GWM planeja lançar uma versão com um sistema híbrido ainda mais moderno, utilizando a tecnologia Hi4, que promete melhorar a suavidade, o consumo e o desempenho do veículo. Isso promete deixar o H7 ainda mais atraente para quem valoriza tecnologia de ponta.

Na China, o H7 – conhecido como Big Dog – já possui versões híbridas plug-in, que também devem passar por atualizações antes de chegarem à Austrália. Assim, quem sabe, futuramente teremos o Big Dog desbravando as estradas brasileiras também?

A GWM está apostando alto no H7 e deseja vender 50 mil unidades em 2025 na Austrália, um salto de quase 17% em comparação com 2024. A meta é conquistar 6% do mercado de SUVs médios, um pouco acima dos 5,8% que a marca atingiu no primeiro semestre deste ano. Um objetivo bem ambicioso, que mostra que a GWM está determinada a se estabelecer no competitivo mercado de SUVs.