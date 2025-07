Mg4 lança bateria semissólida em elétricos acessíveis na China

A produção do novo MG4 elétrico já começou lá na fábrica da SAIC, em Nanjing. Com um visual bem atraente, inspirado no esportivo Cyberster, esse hatch promete chamar atenção na rua. Ele traz um design moderno, com faróis bem diferentes, uma frente esculpida e um emblema iluminado. E para deixar tudo mais interessante, a marca lançou duas cores que são um verdadeiro show à parte: o roxo Donglai Purple e o verde Qingbo Green.

O lançamento oficial está agendado para 5 de agosto e, se você é fã de tecnologia, vai adorar saber que o MG4 será o primeiro carro elétrico "popular" do mundo a utilizar uma bateria de estado semissólido. Até agora, essa tecnologia era mais vista em modelos de luxo e conceitos futuristas.

Conheça a nova bateria

Segundo o Chen Cui, que é o gerente da marca MG, essa bateria foi desenvolvida pela QingTao Energy e só tem 5% de eletrólito líquido. Esse detalhe é importante, pois a bateria passou por testes de segurança super rigorosos, incluindo perfurações em diferentes ângulos. O resultado? Uma autonomia que pode chegar até 537 km no ciclo chinês, o CLTC. Imagina pegar a estrada com um alcance assim!

Outra vantagem dessa bateria é que ela se sai melhor em temperaturas mais frias. Em ambientes a -7 °C, por exemplo, consegue oferecer 13,8% mais autonomia do que as baterias LFP tradicionais. Isso é música para os ouvidos de quem enfrenta o frio para viajar!

Comparando com os concorrentes

Com uma capacidade de 70 kWh, essa bateria alimenta um motor traseiro de 120 kW, equivalente a 163 cv. Resultado: tração traseira, que, na prática, geralmente garante uma experiência de direção mais interessante. O BYD Dolphin, que é o principal concorrente, vem com tração dianteira e tem versões com motor de 70 kW e outras de 150 kW. Aqui o MG4 pode levar vantagem na dirigibilidade.

O MG4 cresceu em relação ao modelo antigo. Agora, ele tem 4,39 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,75 metros. Essa dimensão maior pode significar mais espaço interno e um porta-malas mais generoso, superando o Dolphin.

Um toque de tecnologia dentro do carro

Por dentro, a grande novidade é a parceria com a Oppo, famosa pelos celulares. O sistema MG×Oppo traz comandos por voz e gestos, além do espelhamento de aplicativos do smartphone diretamente na central do carro. Imagina navegar no seu celular sem tirar a mão do volante e ainda com tudo integrado? Uma facilidade e tanto!

Preços e a concorrência

Na China, o preço do MG4 deve variar entre 80.000 e 120.000 yuan (o que dá algo entre R$ 60 mil e R$ 98 mil em conversão direta). Isso coloca o modelo como um rival direto do BYD Dolphin. O Chen Cui afirma que, se os preços forem parecidos, “não há motivo para o cliente escolher outro modelo”. Isso só mostra como a competição está acirrada, enquanto marcas como a Huawei também avançam, com modelos como o Stelato S9T, que impressiona com autonomia de até 801 km na China.

Com tantas novidades, o MG4 promete fazer muito barulho e quem ama tecnologia e performance vai querer ficar de olho nesse lançamento!