SUV chinês que pode transformar o mercado de elétricos no Brasil

Geely Retorna ao Brasil com o SUV Elétrico EX5 em 2025

A Geely está se preparando para voltar ao mercado brasileiro com o lançamento do SUV elétrico EX5, previsto para julho de 2025. Este modelo, de médio porte, promete combinar tecnologia avançada, design moderno e preços competitivos. A entrada da Geely no Brasil será facilitada por uma parceria estratégica com a Renault, que ajudará na distribuição e vendas do veículo no país.

Características do Geely EX5

O EX5 possui dimensões de 4,62 metros de comprimento, 1,90 metros de largura e 1,67 metros de altura, semelhante a um Jeep Compass. Seu design moderno inclui faróis de LED, grade ativa, maçanetas retráteis e rodas que variam de 18 a 19 polegadas, dependendo da versão. O porta-malas é espaçoso, com 410 litros de capacidade, podendo ser expandido até 1.877 litros com os bancos rebatidos.

Dentro do carro, os acabamentos são de alto padrão, com bancos de couro e um painel que combina sofisticação e tecnologia. A central multimídia de 15,4 polegadas é uma das grandes atrações, oferecendo conectividade com sistemas como Apple CarPlay e Android Auto, além de assistência de voz com 200 comandos. As versões do painel digital também variam, com opções de 10,2 e 13,4 polegadas.

Versões e Preços do EX5

O Geely EX5 será lançado em duas versões no Brasil, com preços especiais durante a pré-venda, que ocorrerá entre 17 e 30 de julho de 2025, para um lote inicial de 300 unidades:

EX5 PRO : R$ 195.800 (pré-venda) e R$ 205.800 (preço normal). Destaques incluem faróis de LED e bancos com ajuste elétrico.

: R$ 195.800 (pré-venda) e R$ 205.800 (preço normal). Destaques incluem faróis de LED e bancos com ajuste elétrico. EX5 MAX: R$ 215.800 (pré-venda) e R$ 225.800 (preço normal). Inclui teto solar panorâmico e um sistema de som com 16 alto-falantes.

Durante a pré-venda, os compradores também receberão um wallbox para recarga, condições de financiamento sem juros por até três anos e um ano de seguro gratuito.

Desempenho e Autonomia

O EX5 é equipado com um motor elétrico de 218 cv, permitindo que o veículo acelere de 0 a 100 km/h em poucos segundos. A bateria, com capacidade de 60,2 kWh, oferece uma autonomia de 413 km na versão PRO e 349 km na versão MAX, segundo o INMETRO. A recarga rápida pode levar apenas 20 minutos para ir de 30% a 80% da bateria.

Segurança e Assistência

A segurança é uma prioridade no EX5, que conta com um robusto pacote de assistência ao motorista. Isso inclui piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência, monitoramento de ponto cego e uma câmera de 360 graus. O veículo também promete uma alta classificação em testes de segurança.

Parceria com a Renault

A estratégia de retorno da Geely ao Brasil é fortemente apoiada pela Renault, que cuidará da distribuição, vendas e assistência técnica. O EX5 será importado da China inicialmente, com planos de produção local a partir de 2026 ou 2027, dependendo das aprovações necessárias. A intenção é abrir 23 concessionárias em 19 cidades até julho de 2025 e expandir para 105 estabelecimentos nos anos seguintes.

Concorrência no Mercado de SUVs Elétricos

O Geely EX5 chega em um mercado em crescimento para veículos elétricos, competindo com modelos como BYD Yuan Plus e GWM Haval H6. Com um preço de entrada atrativo e recursos tecnológicos avançados, o EX5 se posiciona bem frente à concorrência, tornando-se uma opção viável para consumidores que buscam um SUV elétrico.

Impacto no Mercado Brasileiro

Com um aumento significativo nas vendas de veículos elétricos no Brasil, a introdução do EX5 está alinhada com as tendências do mercado. Seu preço competitivo e a parceria com a Renault garantem uma presença forte no setor, estimulando a adoção de SUVs elétricos no país.

O Futuro da Geely no Brasil

Com o lançamento do Geely EX5, a montadora busca não apenas entrar no mercado, mas também estabelecer uma base sólida para sua expansão futura. A combinação de desempenho, tecnologia, segurança e preços acessíveis faz do EX5 uma alternativa promissora para os consumidores brasileiros, promovendo a eletrificação no setor automotivo.