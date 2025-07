Detran divulga novo comunicado para brasileiros

Motoristas com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de cinco anos podem encontrar algumas dificuldades para regularizar seu documento. Muitas pessoas pensam que precisam refazer todo o processo de habilitação, mas na verdade, a atualização pode ser feita de formas mais simples.

No Estado de Mato Grosso do Sul, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) oferece três opções principais para quem precisa atualizar a CNH:

Curso Presencial: O motorista participa de um curso de 15 horas/aula, abordando temas como direção defensiva e primeiros socorros. Esta modalidade não exige exame final. Curso a Distância (EAD): Para quem prefere estudar de forma online, existe a possibilidade de realizar um curso virtual, com o conteúdo similar ao presencial e, ao final, é necessário passar em uma prova teórica. Autoaprendizagem: Há ainda a opção de estudar por conta própria, acessando materiais disponíveis no portal do Detran-MS e, em seguida, se inscrevendo apenas para a prova teórica.

Essas alternativas estão em conformidade com a Resolução nº 789 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que visa facilitar o acesso à atualização, garantindo que os motoristas estejam por dentro das normas de trânsito.

Custos para Regularizar a CNH

Os custos para regularização variam conforme a escolha do condutor. O curso presencial tem o valor de R$ 89,45, enquanto o EAD pode apresentar variações de preço devido à escolha de empresas credenciadas. Para quem optar pela autoaprendizagem, o valor do exame teórico também é de R$ 89,45. Após a conclusão da atualização, o motorista deve seguir os procedimentos tradicionais para a renovação da CNH.

Os valores da renovação da CNH em Mato Grosso do Sul são os seguintes:

Renovação simples : cerca de R$ 378,00.

: cerca de R$ 378,00. Renovação com adição de atividade remunerada: aproximadamente R$ 576,00.

Além disso, motoristas que possuem o selo de Bom Condutor na Carteira Digital de Trânsito têm direito a 10% de desconto, e há valores diferenciados para motoristas acima de 60 anos.

Consequências de Dirigir com a CNH Vencida

Dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias é considerado uma infração gravíssima segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As penalidades para essa infração incluem uma multa de R$ 293,47, a adição de sete pontos na carteira e a retenção do veículo até que a situação seja regularizada. Por isso, é importante sempre conferir a validade da CNH, que pode ser feita tanto no documento físico quanto pela Carteira Digital de Trânsito ou pelo portal “Meu Detran”.

Passo a Passo para Regularização

Verifique a validade da CNH regularmente no aplicativo ou no portal do Detran.

Escolha uma das opções disponíveis para atualização caso a CNH esteja vencida há mais de cinco anos.

Agende e realize os procedimentos necessários para renovação, como a captura de imagem e exame médico.

Novidades em 2025

Com o avanço da digitalização dos serviços públicos, o Detran-MS implementou o sistema CNH Ágil, permitindo que parte do processo de renovação seja feito online, tornando a vida do motorista mais prática. Apenas para a coleta de imagens e o exame médico é necessário o comparecimento presencial. Os descontos legais seguem válidos como forma de incentivar a regularização e a condução segura.

Manter a CNH em dia é crucial para a segurança no trânsito e evita multas e complicações. Com opções de cursos presenciais, online e autoestudo, o processo foi adaptado para atender a diversos perfis de motoristas, garantindo praticidade e atualização nas normas de trânsito.