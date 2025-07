Carros mais vendidos em julho de 2025 segundo a Fipe

Até 20 de julho, a Fiat Strada segue firme como o carro mais vendido do Brasil, acumulando 7.408 unidades emplacadas só neste mês, o que é um aumento de 5% em comparação a junho. Ao todo, já são 70.105 unidades vendidas em 2025. É impressionante como a picape continua conquistando o coração dos brasileiros, não é?

Logo atrás, o Volkswagen Polo se destacou, garantindo a segunda posição com 6.824 emplacamentos. Muitos achavam que a chegada do novo VW Tera poderia ofuscar o hatch, mas ele mostra que ainda tem muito fôlego no mercado. Quem já dirigiu um Polo sabe como ele é ágil na cidade!

Na sequência, o Volkswagen T-Cross se consolidou como o campeão entre os SUVs, vendendo 5.352 unidades e superando o Hyundai Creta, que também teve um desempenho positivo com 4.776 unidades, o que representa um crescimento de 22% em relação ao mês anterior. É curioso como o segmento de SUVs está em alta, não?

O Chevrolet Onix ficou na quinta posição, com 4.393 unidades vendidas, enquanto o Fiat Argo ficou bem próximo, na sexta colocação, com 4.320. O que mais surpreendeu foi o Fiat Mobi, que deu um salto da 19ª para a sétima posição, com 3.824 unidades. Quem diria, não?

Um pouco mais abaixo, temos o Toyota Corolla Cross, que começou a ganhar traction com sua nova versão XR voltada para o público PcD, emplacando 3.719 unidades. E a popular Volkswagen Saveiro, com 3.681, ainda resiste forte no mercado de picapes. Ah, como é bom ver as picapes continuando a ser queridinhas nas estradas!

Entre os sedãs, o Volkswagen Virtus se destacou com 2.257 unidades vendidas, superando o clássico Toyota Corolla, que somou 1.925 emplacamentos. O recém-lançado Volkswagen Tera já começa a aparecer no ranking, com 1.686 unidades. Até você pode ter visto alguns na rua já!

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

Fiat Strada – 7.408 Volkswagen Polo – 6.824 Volkswagen T-Cross – 5.352 Hyundai Creta – 4.776 Chevrolet Onix – 4.393 Fiat Argo – 4.320 Fiat Mobi – 3.824 Toyota Corolla Cross – 3.719 Volkswagen Saveiro – 3.681 Toyota Hilux – 3.311 Nissan Kicks – 3.226 Volkswagen Nivus – 3.202 Fiat Fastback – 3.174 Chevrolet Tracker – 2.937 Hyundai HB20 – 2.878 Fiat Pulse – 2.724 Jeep Compass – 2.568 Fiat Toro – 2.446 Honda HR-V – 2.353 Volkswagen Virtus – 2.257 Caoa Chery Tiggo 7 – 2.060 Ford Ranger – 1.968 Jeep Renegade – 1.962 Toyota Corolla – 1.925 Volkswagen Tera – 1.686 Chevrolet S10 – 1.502

Esses dados foram coletados pela Fipe Carros, em parceria com a Fenabrave. Olhando para essa lista, dá pra sentir o pulso do mercado, não é? Cada um desses modelos traz uma história e atende a um perfil diferente. E quem não ama saber quais os mais vendidos na roda da conversa?