Zeekr sob investigação por vender carros como novos

A Zeekr, que faz parte do grupo Geely e é focada em carros elétricos, está no centro de uma polêmica. Segundo informações do China Securities Journal, a marca estaria vendendo veículos que já foram registrados como novos, deixando muita gente com a pulga atrás da orelha. Esse tipo de prática engana o consumidor e pode prejudicar o direito de todos a informações claras e preços justos. E, vale lembrar, outras montadoras também têm enfrentado problemas semelhantes, como a Volvo, que recentemente levou um processo nos EUA.

No meio de uma reorganização nas vendas da Zeekr e com planos para se tornar uma empresa privada, a marca enfrenta esse escândalo. Parte das vendas questionáveis está ligada a um parceiro de negócios, a Xiamen Jianfa Auto, responsável tanto pela revenda dos carros quanto pelo financiamento. Imagina a frustração de descobrir que o carro que você achou que era zero na verdade já tinha passado por outras mãos!

Conforme surgem os detalhes, parece que alguns veículos foram registrados e até segurados antes de serem revendidos. O pior é ouvir que os pagamentos, em alguns casos, foram direcionados para contas e até sites falsos. Quem já passou pelo sufoco de comprar um carro usado sabe o quanto é importante verificar toda a documentação e a procedência.

Vemos relatos de consumidores que só perceberam que foram enganados após a compra. Em Guangzhou, por exemplo, um comprador ficou surpreso ao descobrir que o veículo estava no nome de outra empresa e que o site utilizado para a transação não era legítimo. Pensa na dor de cabeça!

Em outras situações, os vendedores davam explicações contraditórias. Um cliente em Chongqing comentou que, em um início, seu veículo tinha histórico de seguro relacionado a um modelo exportado que nem tinha sido vendido por lá. Depois, o vendedor tentou justificar a situação com um seguro extra.

Em Guizhou, um consumidor ficou chocado ao perceber que havia comprado um modelo de 2025, mas recebeu um carro fabricado em 2024. Além disso, as vendas problemáticas começaram a ser notadas desde maio de 2025, onde carros com baixa quilometragem estavam sendo oferecidos com grandes descontos, mas sem revelar que já tinham passado por registro e seguro. E assim, a galera que tem vontade de comprar um carro precisa ficar mais atenta, especialmente ao mercado da China, que é conhecido por suas novidades, como as da BYD.

E se alguém estivesse atento às vendas da Zeekr, teria notado um aumento estranho em dezembro de 2024, com dados apontando que a maioria das vendas na região estava sendo feita para empresas, como em Shenzhen e Xiamen. O que isso quer dizer? Que é sempre bom ficar com um olho na pesquisa e outro na procedência, principalmente se você está pensando em trazer um carro para casa.