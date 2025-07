Chevrolet reduz preço da Montana LT em R$ 29.200 para CNPJ

A Chevrolet Montana LT continua na ativa, especialmente voltada para empresas e produtores rurais que se encaixam nas regras de vendas diretas. Essa picape é uma verdadeira força da natureza, capaz de carregar até 628 kg e oferece uma caçamba com volume de 874 litros. Um detalhe para ficar atento: quem adquirir o veículo só poderá revender após 12 meses.

Se você está pensando em aproveitar essa oportunidade, basta visitar uma concessionária Chevrolet perto de você. Eles estão prontos para esclarecer dúvidas sobre financiamento, entrega e toda a documentação necessária. O processo de faturamento pode parecer um pouco confuso, mas a equipe sempre dá uma mão.

Condições especiais para produtores

A Montana LT 1.2 Turbo com câmbio manual tem preço sugerido de R$ 145.590,00 para o público geral. Porém, durante a campanha de vendas diretas, o valor cai para R$ 116.390,00 para CNPJ e produtores rurais. Isso representa um desconto de R$ 29.200,00. Uma chance imperdível, não acha?

A concessionária Guiautos, lá em Ipatinga-MG, confirmou esses valores. Eles estão localizados na Av. Pedro Linhares Gomes, 6000, bairro Ferroviários. Não se esqueça de que os preços podem variar de acordo com a região, então vale a pena ligar para o número (31) 3829-1350 e conferir direitinho.

O que tem sob o capô?

A Montana LT Turbo recebeu um motor 1.2 Turbo atualizado, que agora conta com injeção direta de combustível e ajustes no software. Com essas melhoras, a potência saltou de 133 cv para 141 cv, um ganho totalmente notável. Para quem já pegou uma estrada cheia de subidas, sabe como isso faz diferença na hora de acelerar.

Tecnologia e conforto

Esse modelo ainda traz uma central multimídia MyLink com uma tela sensível ao toque de 8 polegadas. É compatível com Android Auto e Apple CarPlay, e ainda oferece rádio AM/FM, streaming de áudio e conexão Bluetooth para até dois celulares ao mesmo tempo. Tanta tecnologia é uma mão na roda para quem costuma passar muito tempo ao volante.

Além disso, a picape está equipada com faróis que acendem automaticamente ao escurecer, ar-condicionado, capota marítima, câmera de ré e, claro, oito ganchos na caçamba, ótimos para quem precisa transportar cargas de forma segura. Os freios têm sistema ABS e distribuição eletrônica de frenagem (EBD), um detalhe que pode fazer uma baita diferença em situações de emergência.

Segurança e praticidade

Outros pontos importantes incluem um painel digital de 3,5 polegadas, protetor de caçamba e rodas de aço aro 17 com calotas esportivas em duas cores. A segurança não foi esquecida: são seis airbags (dianteiros, laterais e de cortina) e controles de estabilidade e tração. Ah, e se você tem filhotes, vai gostar dos suportes Isofix e Top Tether para cadeirinhas infantis.

Com tanta coisa boa, a Chevrolet Montana LT Turbo se mostra uma picape cheia de estilo e tecnologia, perfeita para quem vive a correria do dia a dia, mas não abre mão da segurança e conforto.