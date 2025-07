Nissan diminui preço da Frontier Attack em R$ 32.800 para CNPJ

A Nissan está com uma oferta bem especial para quem é empresário e está de olho na picape Frontier Attack. Se você tem uma empresa ou é produtor rural, pode aproveitar um desconto significativo na compra desse modelo.

A promoção é válida para compras no formato de vendas diretas e é importante dar uma conferida nas condições de participação. Para quem não está familiarizado com o termo, vendas diretas geralmente envolvem processos mais simplificados e condições especiais. A oferta vai até 5 de agosto de 2025 ou até esgotarem as 50 unidades disponíveis. O valor promocional é válido em todo o Brasil, mas é sempre bom visitar uma concessionária para tirar todas as dúvidas.

Se você estava pensando em trocar de picape, vai ficar feliz em saber que o preço sugerido da Frontier Attack AT 4×4 é de R$ 273.290 para o público em geral, mas empresas e produtores rurais têm uma oportunidade de ouro: R$ 240.490, ou seja, uma economia de R$ 32.800! Essa diferença pode fazer toda a diferença, né? O portal Fipe Carros já verificou tudo com a Nissan, que destaca a possibilidade de variação de preços dependendo da região.

As concessionárias estão prontas para ajudar em todo o processo, desde a documentação até prazos, formas de pagamento e financiamento voltado para CNPJ. Ou seja, não precisa se preocupar muito, eles dão uma força.

Quando falamos das vendas, segundo a Fenabrave, a Frontier vendeu 313 unidades apenas em junho, ainda um pouco atrás da concorrência entre as picapes médias. No acumulado do ano, foram 3.913 emplacamentos, enquanto a liderando, a Toyota Hilux, vendeu 4.576 unidades.

Mas e o que a Frontier Attack tem de bom? Vamos lá! Ela vem equipada com um motor 2.3 litros Bi-Turbo a diesel. Com 190 cavalos de potência a 3.750 rpm e um torque incrível de 45,9 kgfm entre 1.500 e 2.500 rpm. Um motor robusto que dá conta do recado, principalmente se você precisa de força extra para carregar peso ou enfrentar terrenos complicados.

Os equipamentos também fazem a diferença. Essa versão conta com uma central multimídia de 8 polegadas que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Você pode ouvir suas músicas preferidas enquanto dirige, o que sempre é um bônus.

Na segurança, o modelo traz seis airbags (frontal, laterais e de cortina), bloqueio eletrônico do diferencial, controles de estabilidade e tração, entre outros itens. Isso traz uma paz de espírito ao dirigir, especialmente em viagens longas ou em estradas mais desafiadoras.

Para quem busca conforto, ainda tem ar-condicionado com filtro de pólen, câmera de ré e controle de cruzeiro. E não esqueça dos quatro ganchos na caçamba para amarração de carga, extremamente úteis se você precisa transportar materiais ou equipamentos.

Em resumo, a picape Frontier Attack está pronta para atender tanto quem busca uma ferramenta de trabalho eficiente quanto quem deseja conforto para o dia a dia. Com essas condições especiais, vale a pena visitar uma concessionária e conhecer mais de perto!