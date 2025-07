Volkswagen Virtus Sense oferece desconto de R$ 19.682 para PcD

O Volkswagen Virtus Sense é uma opção bem interessante para quem busca um carro zero e possui direito à isenção de impostos. Para o público com deficiência (PcD), a montadora está oferecendo um descontão que pode ajudar bastante no bolso. Com a isenção total do IPI, você consegue levar o Virtus por um preço até melhor do que o do Polo Track, que atualmente está na faixa de R$ 95.790.

O modelo que está em destaque é a versão Sense 170 TSI, equipada com câmbio automático. O preço original desse sedan é de R$ 108.990, mas com as vantagens para PcD, o valor cai para R$ 89.308 — uma economia de R$ 19.682! É sempre bom lembrar que os valores podem variar um pouco dependendo da região, então é legal conferir.

O que tem de bom sob o capô?

Esse sedan vem com um motor 170 TSI bem esperto. Ele entrega 116 cv com etanol e 109 cv usando gasolina, ambos a 5.000 rpm. O torque máximo chega a 16,8 kgf.m a apenas 1.750 rpm, garantindo uma boa aceleração, principalmente em cidade. Além disso, o carro conta com uma transmissão automática de 6 marchas, que facilita bastante, principalmente em congestionamentos.

Conectividade e segurança

Na parte de tecnologia, o Virtus Sense não deixa a desejar. Ele traz a central multimídia Media Plus II, que é super fácil de usar, além de controle de pressão dos pneus e um sistema de frenagem automática após colisões. Olha, se você já passou por situações em que a atenção tem que ser redobrada, vai achar essa função uma mão na roda! E ainda tem o assistente de partida em rampas (Hill Hold Control), que ajuda muito nas subidas.

Um ponto positivo é o pacote de segurança, que inclui 6 airbags (frontal, lateral e de cortina). Segurança nunca é demais, né?

Conforto a bordo

É bom dar uma olhada nas comodidades que o Virtus oferece. Ele tem quatro alto-falantes, ar-condicionado com filtro para poeira e pólen, e ainda permite ajustar a coluna de direção em altura e profundidade. Para quem se preocupa com estabilidade, o controle eletrônico é um grande trunfo. Os faróis de LED também são destaque, garantindo uma iluminação mais eficiente nas noites escuras da estrada.

E se você precisa transportar crianças, o carro vem com fixação ISOFIX e Top Tether para cadeirinhas. Um detalhe que faz a diferença na segurança da garotada.

Estilo e versatilidade

No visual, o Virtus mantém aquele ar sofisticado, com lanternas traseiras em LED e bancos revestidos em tecido. E quem ama tecnologia vai curtir o piloto automático com limitador de velocidade, que ajuda a relaxar nas viagens mais longas.

Além disso, ele conta com travamentos elétricos nas portas, na tampa do porta-malas e do tanque de combustível. E os vidros elétricos nas quatro portas, com a função “one touch” nos dianteiros, trazem um conforto a mais no dia a dia.

Então, se você está em busca de um sedan confortável, equipado e que ainda garante um precinho camarada, o Volkswagen Virtus Sense pode ser uma excelente escolha. Vale a pena conferir detalhes e aproveitar a oportunidade, especialmente se você faz parte do público PcD.