GWM surpreende o mercado brasileiro com nova edição

Em 2025, o Haval H6 HEV One será lançado no Brasil como uma edição limitada, celebrando o sucesso da montadora GWM no mercado de SUVs híbridos. Serão disponibilizadas apenas 2.000 unidades desse modelo especial, que se destaca por sua tecnologia avançada, design exclusivo e preço competitivo.

### Desempenho e Eficiência

O Haval H6 HEV One é equipado com um motor 1.5 turbo a gasolina que, combinado com um motor elétrico, entrega uma potência de 243 cv e um torque de 54 kgfm. Essa motorização permite que o veículo acelere de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos, e ainda proporciona uma economia de combustível de 17 km/l em condições combinadas.

### Design Exclusivo

O design desta edição limitada inclui lanternas traseiras vermelhas, rodas de 19 polegadas com projeto exclusivo e um acabamento interno em black piano. Apesar da ausência de um teto solar e abertura elétrica do porta-malas, o modelo conta com uma central multimídia de 12,3 polegadas e um painel digital moderno.

### Posicionamento no Mercado

Com um preço de R$199.000, o Haval H6 HEV One se apresenta como uma opção mais acessível em comparação a concorrentes como o Toyota Corolla Cross XRX e o BYD Song Plus. As cores disponíveis para o modelo são Preto Hematita, Branco Ágata e Cinza Diamante, oferecendo uma sensação de exclusividade sem comprometer a segurança ou o conforto.

### Recursos de Tecnologia e Segurança

O Haval H6 HEV One também é equipado com tecnologia de ponta. Entre suas funcionalidades, estão conectividade Wi-Fi 4G, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de suporte a comandos de voz e uma câmera de 360° para facilitar manobras. Em termos de segurança, o modelo conta com seis airbags, controle de estabilidade e monitoramento da pressão dos pneus, sendo construído com aço de alta resistência que garante uma classificação de 5 estrelas em testes de segurança.

### Lançamento da Edição Limitada

A GWM decidiu lançar o Haval H6 HEV One para marcar seus 3.217 emplacamentos registrados em maio de 2025 e as mais de 10.000 unidades do H6 vendidas ao longo do ano. A estratégia visa fortalecer a presença da marca no Brasil, oferecendo uma proposta de exclusividade a um preço mais competitivo, R$21.000 inferior ao Haval H6 HEV2.

### Acessibilidade para Compradores PcD

Para facilitar a aquisição por pessoas com deficiência (PcD), o H6 HEV One estará disponível por R$176.200, após isenções de IPI e descontos que podem chegar a quase R$23.000. Além disso, a GWM oferece um ano de seguro gratuito e um bônus de troca de até R$15.000 baseado na tabela FIPE, tornando o modelo mais acessível para esse público.

### Impacto no Mercado Brasileiro

O Haval H6 HEV One se posiciona em um mercado competitivo, rivalizando com SUVs como o Nissan Kicks Platinum e o Jeep Compass S, destacando-se por seu preço e tecnologia híbrida. A limitação a 2.000 unidades cria um senso de exclusividade, atraindo consumidores que buscam inovação e eficiência. Esta estratégia reforça a posição da GWM no mercado de SUVs híbridos, que continua a crescer com a demanda por veículos mais sustentáveis.

### Futuro dos Híbridos no Brasil

Com o lançamento do H6 HEV One, a GWM consolida a presença dos veículos híbridos no Brasil. O modelo não só atende a um público exigente com seu desempenho e tecnologia, mas também aponta para um futuro onde a mobilidade sustentável se torna cada vez mais relevante no país em 2025.