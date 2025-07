CNH gratuita anima brasileiros que desejam tirar habilitação

Detran de Rondônia alerta sobre informações falsas sobre o Programa CNH Social

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) divulgou um comunicado para esclarecer dúvidas sobre o Programa CNH Social, que oferece a oportunidade de obter a carteira de motorista de forma gratuita. Nos últimos dias, diversas informações falsas têm circulado pelas redes sociais, principalmente sobre listas de aprovados e cobranças de taxas, criando confusão entre os interessados.

Segundo o Detran-RO, o processo seletivo para o Programa CNH Social está em andamento, seguindo critérios estabelecidos em um edital. Os nomes dos aprovados serão divulgados oficialmente apenas após a análise completa das inscrições, uma medida que visa garantir a transparência e proteger os candidatos contra fraudes.

A lista oficial de aprovados será publicada no dia 11 de agosto de 2025, exclusivamente no site do Detran-RO. Informações que circulam em grupos de mensagens ou redes sociais devem ser vistas com desconfiança, pois podem ser enganosas.

Os candidatos precisam estar atentos a qualquer cobrança durante o processo. O Detran-RO reitera que não será cobrada nenhuma taxa, desde a inscrição até a retirada da carteira, reforçando que o programa é totalmente gratuito.

Golpes comuns envolvendo o Programa CNH Social

Infelizmente, pessoas mal-intencionadas têm usado diversas táticas para enganar aqueles que aguardam os resultados da seleção. Entre os golpes mais frequentes estão:

Envio de listas falsas de aprovados via aplicativos de mensagens.

Solicitação de pagamentos para "liberar cadastro" ou "acelerar o processo".

Criação de sites falsos que imitam o portal oficial do Detran.

Mensagens com links que prometem acesso antecipado aos resultados.

Essas fraudes não apenas causam perdas financeiras, mas também podem expor os dados pessoais dos cidadãos, agravando ainda mais a situação.

Como verificar a seleção na CNH Social de Rondônia

Para saber se foi selecionado no programa, a única forma segura é acessar o site oficial do Detran-RO na data indicada. O acesso é gratuito e não há taxas associadas à divulgação dos resultados.

Os passos para verificar a lista de aprovados são simples:

Visite o site oficial do Detran-RO. Procure a seção relacionada à CNH Social ou à publicação de resultados. Confira a lista após a data de divulgação, em 11 de agosto de 2025.

Após ser convocado, o candidato deve apresentar toda a documentação necessária para comprovar as informações fornecidas na inscrição, seguindo os critérios estabelecidos.

Cuidados para evitar golpes relacionados à CNH gratuita

Alguns cuidados podem ajudar a evitar fraudes:

Acesse apenas o site oficial do Detran-RO para informações sobre o programa.

Não faça nenhum pagamento relacionado à CNH Social.

Desconfie de mensagens ou links enviados por números desconhecidos.

Se suspeitar de fraude, denuncie imediatamente às autoridades.

O acompanhamento do processo deve ser feito exclusivamente pelos canais oficiais do governo e do Detran. Essa atitude é fundamental para garantir a segurança e o acesso ao benefício. Seguindo essas orientações e utilizando apenas informações oficiais, os cidadãos podem se proteger contra transtornos e prejuízos financeiros. A expectativa é que a divulgação dos resultados contribua para um acesso mais democrático ao direito de dirigir em Rondônia.