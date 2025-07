Fiat Toro Freedom com desconto de R$ 19 mil para CNPJ

A Fiat Toro Freedom Turbo 270 Flex, modelo 2025, na vibrante cor vermelho colorado, está com uma super oferta. Essa oportunidade é exclusiva para microempresas e produtores rurais que possuem um CNPJ ativo e inscrição estadual em dia. Lembrando que essa promoção não se aplica a pessoas físicas, beneficiários PcD, taxistas ou empresas que não se encaixam como microempresas. Mas atenção, essa oportunidade é válida até 4 de agosto de 2025!

Se você está considerando essa belezura, saiba que o preço de tabela da versão Freedom Turbo 270 Flex AT6 é de R$ 167.490,00. Porém, quem compra com CNPJ ou como produtor rural paga apenas R$ 148.228,65 — ou seja, um descontão de R$ 19.261,35! E sim, os valores já foram confirmados pelo portal Fipe Carros junto à concessionária Fiat Alpinia. Lembre-se de que os preços podem variar de acordo com a sua região.

O que esperar dessa frutinha?

Nas concessionárias da Fiat espalhadas pelo Brasil, os interessados podem buscar mais informações sobre a documentação necessária, prazos, formas de pagamento e opções de financiamento voltadas especificamente para empresas e produtores rurais. Então, não tenha pressa! Pesquisar pode fazer toda a diferença.

Falando sobre o que a Jeep possui em medidas, a Toro se destaca em comparação com a Chevrolet Montana e a Renault Oroch. Com 4,94 metros de comprimento, 1,84 m de largura, 2,99 m de entre-eixos, e 1,73 m de altura, ela ainda traz uma caçamba com capacidade de 937 litros. E para quem costuma levar peso, ela pode carregar até 750 kg nas versões flex, além de ter uma capacidade de reboque de até 400 kg.

Músculos sob o capô

A versão Freedom vem equipada com tração dianteira e um potente motor 1.3 turbo flex T270. Esse motor entrega 180 cavalos com gasolina e 185 cv com etanol, sempre com um torque de 27,5 kgfm. O câmbio automático de 6 marchas proporciona uma experiência de dirigir bem suave. E se você costuma dirigir em terrenos variados, a presença do bloqueio eletrônico do diferencial dianteiro é um baita trunfo.

Para quem é mais atento aos números, o Inmetro indica que o consumo fica em 9,6 km/l na cidade e 11,2 km/l na estrada com gasolina. Com etanol, os números são 6,6 km/l na cidade e 8 km/l na estrada. Para muitos, essa é uma consideração importante — especialmente em viagens longas.

Conforto e tecnologia de sobra

Entre as mordomias que a Toro Freedom oferece, estão o apoio de braço no banco traseiro, bancos em couro, chave presencial com partida por botão ou à distância, e até sistema Fiat Connect///Me. Ah, e quem dirige por muito tempo sabe como a iluminação ambiente e os sensores de chuva e luz dão aquele toque especial.

A parte interna ainda conta com espelho retrovisor interno eletrocrômico, GPS integrado, rodas de liga leve aro 18, e um carregador de celular por indução. E você já pode imaginar como é bom ter sensores de estacionamento dianteiros e uma câmera de ré. Um verdadeiro kit para deixar as manobras muito mais tranquilas!

Resumo do desconto para CNPJ

Em suma, se você estava pensando em adquirir a Fiat Toro Freedom e ainda é microempresa ou produtor rural, essa pode ser a sua chance. O desconto realmente dá um empurrãozinho significativo no bolso.

Configurações Preços geral Preços para CNPJ e PR Descontos Freedom Turbo 270 Flex AT6 R$ 167.490,00 R$ 148.228,65 R$ 19.261,35

Afinal, dirigir um carro legal e ao mesmo tempo economizar é sempre uma ótima combinação, não é mesmo?