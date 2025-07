Nio substitui 80 milhões de baterias na China

A Nio acaba de atingir uma marca impressionante: 80 milhões de trocas de bateria em seus veículos elétricos! Isso é um salto e tanto, considerando que apenas há quatro meses eles celebraram 70 milhões. Para você ter uma ideia, neste mês, a empresa tem feito, em média, 97 mil trocas por dia. Isso significa que a cada 0,88 segundo, um carro recebe uma bateria novinha.

Estações de Troca pela China

Atualmente, a Nio está se espalhando pela China com 3.405 estações de troca de bateria. E não é só em pontos fixos; mil dessas estações estão estrategicamente localizadas em rodovias, para que você não fique na mão durante uma viagem longa. Curiosamente, mais da metade da energia utilizada pelos veículos da Nio vem dessas estações. A evolução do mercado automobilístico chinês é clara e, ao olhar para modelos como o Haval Big Dog 2026, dá para sentir como eles estão investindo pesado em tecnologia.

Economia e Sustentabilidade

Desde que começaram a operar em 2018, as estações da Nio já forneceram mais de 4,2 bilhões de kWh de eletricidade, o suficiente para abastecer mais de 2 milhões de residências por um ano. E sabe aquelas horas perdidas esperando o carro carregar? Os usuários economizaram uma média de 109 horas cada ao optar pela troca, em vez de esperar pelo carregamento convencional. E as vantagens não param por aí: estima-se que os motoristas tenham economizado 20,9 bilhões de yuans, que dá cerca de US$ 2,9 bilhões — uma baita economia considerando os custos de veículos à combustão similares.

Crescimento Exponencial

A caminhada da Nio começou em深圳 com a primeira estação em maio de 2018, e levaram 29 meses até chegarem ao primeiro milhão de trocas. De lá pra cá, a coisa só acelerou! Em julho de 2022, já estavam em 10 milhões, e em agosto de 2024, chegaram a 50 milhões. Já o último número, 70 milhões, foi batido em abril de 2025. Agora, com a Tesla preparando o Model 3+ para o mercado chinês, a competição esquenta de vez.

Expansão na Infraestrutura de Carregamento

Além da troca de baterias, a Nio não está parada. Eles lideram também em infraestrutura de carregamento, com 2.896 estações de supercarregamento espalhadas e mais de 13 mil pontos apenas nessas estações. Se você é fã de tecnologia, vai adorar saber que, em parceria com a CATL, a Nio busca criar a maior rede de troca de baterias do mundo. Isso mostra como a eletrificação dos veículos está ganhando força, assim como o modelo Dongfeng Warrior 817, que também está fazendo barulho por lá.

E aí, pronto para aproveitar essa revolução elétrica que está mudando a cara das estradas?