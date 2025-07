Prazo para placa final 6 encerra em 31 de julho

Vencimento do Licenciamento de Veículos: Datas e Multas

Faltando duas semanas para o fim do prazo, mais de 66 mil veículos com placa final 6 em Campo Grande ainda precisam regularizar o licenciamento para 2025. No total, o estado de Mato Grosso do Sul possui 187 mil automóveis nessa situação. Os motoristas têm até o dia 31 de julho para realizar a regularização.

A falta de licenciamento pode resultar em uma multa de R$ 293,47, além de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o risco de remoção do veículo. No município de Dourados, cerca de 18,6 mil motoristas ainda não fizeram o licenciamento. Já em Três Lagoas, esse número supera 10 mil veículos. Em todo o estado, há mais de 521,7 mil automóveis com licenciamento pendente, independentemente do final da placa, e dívidas de anos anteriores estão sendo encaminhadas para cobrança judicial.

O custo do licenciamento é de R$ 238,36 se pago até a data limite. Após o vencimento, essa taxa aumenta para R$ 309,40, perdendo o desconto por pontualidade. Para emitir o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), é necessário que o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) esteja quitado, incluindo parcelas atrasadas, em caso de pagamento parcelado.

O calendário de licenciamento continua com as placas finais 7 e 8 vencendo em agosto, as 9 em setembro e as 0 em outubro. Veículos com placa final 3 ganharam um prazo extra até setembro, devido a um erro na impressão das guias.

Para mais informações ou dúvidas sobre o processo de licenciamento, os motoristas podem contatar o Detran pelo WhatsApp, no número (67) 3368-0500. A regularização é essencial para evitar multas e complicações futuras.