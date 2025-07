Volvo enfrenta processo nos EUA por problemas de segurança no XC40

A Volvo está enfrentando uma bronca nos Estados Unidos. Um grupo de motoristas decidiu processar a marca, alegando que o SUV elétrico XC40 Recharge tem sérios problemas de segurança. Liderados por Robert M. Becker, eles afirmam que o carro apresenta acelerações inesperadas e solavancos enquanto roda devagar ou troca de marcha, colocando a segurança de quem está dentro em risco.

Becker, que pegou um XC40 Recharge 2024 em setembro, relata que o carro começou a apresentar comportamentos estranhos rapidamente. Ele ficou preocupado com avanços repentinos e acelerações descontroladas, especialmente ao usar o modo de direção com um pedal só, conhecido como One Pedal Drive. Você já deve ter visto isso em outros carros elétricos, é bem prático, mas se não funcionar direito, a situação pode ficar tensa.

A ação judicial indica que a Volvo sabia dos problemas e, mesmo assim, não tomou medidas corretas. Os autores da reclamação citam uma série de fontes, como testes realizados antes do carro chegar ao mercado, reclamações de clientes e até arquivos da NHTSA sobre segurança veicular, que poderiam ter alertado a empresa sobre os defeitos.

Não para por aí! Os problemas apresentados pelo XC40 Recharge não são exclusivos desse modelo. Existe um histórico similar com o Polestar 2, que compartilha peças com o SUV da Volvo. Portanto, quem já teve experiências negativas com um desses modelos pode se sentir bem representado nesse caso.

Os motoristas também criticaram os dois recalls que já ocorreram para resolver os problemas do XC40. O primeiro foi um recall de software que visava um corte na propulsão, mas não resolveu as falhas mais graves. O segundo, que envolveu modelos de 2021 e 2022, lidou com o risco de entrada de água no sensor do acelerador, mas abrangeu um número reduzido de veículos. Lembra daquela sensação de ir ao mecânico e sair sem um real problema resolvido? Pois é.

Os responsáveis pela ação afirmam que a Volvo tratou a questão de forma inadequada e fragmentada, sem buscar a verdadeira causa dos problemas. Isso, segundo eles, demonstra que a marca tentou esconder a gravidade da situação.

No processo, Becker e os outros motoristas alegam que a Volvo violou diversas leis de proteção ao consumidor e ainda fez publicidade enganosa. A ação pede indenizações e a devolução do que foi pago, além de medidas que obriguem a fábrica a resolver os problemas nos modelos afetados.

Além disso, parece que a Volvo está de olho em aumentar sua produção. Eles estão pensando em produzir os modelos XC60 e XC90 em uma fábrica nos EUA, e essa situação pode influenciar nas decisões futuras da montadora.

Vale lembrar que o setor automotivo está sempre em movimento. Assim como a Tesla, que está prestes a lançar o novo Model 3+ na China, as montadoras precisam inovar e resolver problemas antigos. Afinal, a vida no volante deve ser emocionante, mas com segurança, né?