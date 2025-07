Toyota anuncia chegada do Yaris Cross ao Brasil em outubro

O Toyota Yaris Cross está chegando com tudo no Brasil! A marca já confirmou que o lançamento oficial será em novembro e, logo em seguida, as vendas vão começar nas concessionárias. O SUV também faz sua estreia na Argentina, no dia 27 do mesmo mês. Para quem não sabe, o Yaris Cross está sendo produzido na fábrica de Sorocaba, São Paulo, e será uma das estrelas do Salão do Automóvel de São Paulo.

Esse modelo faz parte de um investimento considerável de R$ 1,63 bilhão nas fábricas de Sorocaba e Porto Feliz, onde os motores são fabricados. Ele vem para substituir os antigos Yaris Hatch e Sedã, que deixaram de ser produzidos no ano que passou. Posicionado logo abaixo do Corolla Cross, o Yaris Cross promete ser uma opção bem interessante para quem busca um SUV mais compacto.

O que vem por aí sob o capô

A versão híbrida flex é a grande aposta da Toyota e deve ser a opção mais desejada do modelo. Ela combina um motor 1.5 aspirado de 91 cv com um elétrico de 80 cv, totalizando 115 cv de potência. Para quem curte câmbio automático, todas as versões vão ter um câmbio do tipo CVT, que é super suave nas trocas. As opções mais em conta devem contar com o motor 1.5 flex de 110 cv e 14,9 kgfm de torque.

Para ter uma ideia dos preços, no Chile, onde já é comercializado, ele parte de 17.590.000 pesos (cerca de R$ 101 mil). No Brasil, a expectativa é que o Yaris Cross custe entre R$ 150 mil e R$ 200 mil, competindo diretamente com rivais como o Volkswagen T-Cross, Jeep Renegade, Honda HR-V e Hyundai Creta. Inclusive, a versão chilena vem equipada com uma central multimídia de 10,1", além de Android Auto e Apple CarPlay sem fio, e seis airbags de série — bem completo!

Dimensões e espaço

Falando sobre dimensões, o Yaris Cross mede 4,31 m de comprimento, 1,77 m de largura e 1,61 m de altura, com um entre-eixos de 2,62 m. Isso faz com que ele seja mais comprido e alto do que o T-Cross, mesmo que o entre-eixos seja ligeiramente menor. O porta-malas é outro destaque, com capacidade para até 471 litros (ou 466 litros na versão híbrida), superando o do Corolla Cross e do T-Cross.

Interior e tecnologia

O interior promete um acabamento de bom gosto e tecnologia condizente com seu preço. Mesmo com um entre-eixos menor, o espaço deve ser aconchegante, focando em conforto e espaço para as bagagens. Um ponto interessante é que o Yaris Cross estará dentro do plano Toyota 10, que oferece garantia estendida de até 10 anos, desde que as revisões sejam feitas na rede autorizada.

Tecnologia e plataforma

O Yaris Cross foi revelado na Ásia em 2023 e é construído sobre a plataforma DNGA, uma versão mais acessível da TNGA utilizada em modelos como o Corolla. Essa versão nacional é uma das apostas mais importantes da Toyota para 2025, priorizando eficiência, confiabilidade e um pacote de equipamentos que promete fazer frente a um dos segmentos mais disputados do Brasil.

Então, se você é um apaixonado por carros e está de olho em um SUV novo, o Yaris Cross vai valer a pena ser testado e conferido pessoalmente assim que chegar às concessionárias!