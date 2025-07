Land Rover avalia Velar elétrico no Nürburgring

A Land Rover está preparando uma grande novidade para os amantes de SUVs: o Range Rover Velar EV, que deve chegar às ruas na primavera de 2026. Este novo modelo será construído sobre uma plataforma nova, a EMA, desenvolvida especificamente para veículos elétricos. Ele vai ocupar o espaço logo abaixo do Range Rover EV tradicional, que entra em cena em 2025.

Atualmente, o Velar roda com motor a combustão, mas essa nova versão será 100% elétrica. E para garantir tudo nos conformes, ele já está passando por testes no circuitão de Nürburgring, na Alemanha. Essa pista desafiadora ajuda a marca a ajustar o chassi e os freios, alienando o peso extra da bateria, que deve ter em torno de 100 kWh. Se você já teve que lidar com o peso de um carro e suas reações ao acelerar, imagina só o cuidado que eles estão tendo!

A parte externa está bem camuflada, mas é possível notar detalhes como as lanternas traseiras e faróis de LED mais finos. As janelas laterais estão com uma abertura mais estreita, enquanto os para-lamas ganham destaque com suas linhas largas. E as portas, com vidros sem moldura, dão aquele toque esportivo que agrada aos olhos.

O visual geral remete ao Velar que já conhecemos, mas o que vem por baixo é totalmente novo. Essa plataforma EMA não é só bonita; ela trará modernidades como atualizações remotas e carregamento ultrarrápido de até 270 kW. E se você é fã dos carros que fazem teste em Nürburgring, vale lembrar que a Porsche anda com seu Taycan Turbo GT por lá também.

No total, a JLR tem planos para lançar seis modelos elétricos até 2026. O primeiro será o Range Rover EV, seguido do Velar. A marca está bem atenta para evitar os deslizes que fizeram com o Jaguar i-Pace e, desde já, está focando em performance e confiabilidade.

Essa plataforma EMA será usada em outros modelos no futuro, incluindo o novo Range Rover Evoque e um SUV menor, carinhosamente chamado de “baby Defender”, que pode substituir o Discovery Sport. Mesmo que inicialmente a plataforma fosse para elétricos só, parece que a estratégia pode mudar, já que a aceitação dos EVs não é a mesma em todos os lugares.

Por enquanto, a Land Rover não confirmou alteração nos planos. A expectativa é que o Velar EV chegue como linha 2027, prometendo unir sofisticação e tecnologia de ponta. Se você é tão apaixonado por SUVs elétricos quanto nós, já pode ficar de olho!