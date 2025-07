Volkswagen T-Cross Comfortline com desconto de R$ 32.621 para PcD

O Volkswagen T-Cross Comfortline está com uma super oportunidade para o público com deficiência (PcD) neste julho. Essa versão intermediária se destaca pelo incrível pacote de equipamentos, que traz conforto e tecnologia, além de um porta-malas de 373 litros, ideal para quem precisa de espaço no dia a dia.

O preço normal do modelo Comfortline 200 TSI automático é de R$ 171.490,00, mas para os PcD, com as isenções de impostos, o valor fica em R$ 138.868,26. Isso resulta em uma economia de R$ 32.621,74. É importante lembrar que esses valores podem variar de acordo com a região, então sempre vale conferir com a concessionária local.

Equipamentos e Conforto no T-Cross

Falando um pouco sobre o que o T-Cross oferece, ele vem muito bem equipado. Um dos destaques é o painel digital de 10,25 polegadas, que deixa tudo mais moderno. Para quem costuma viajar, os espelhos iluminados nos para-sóis são um toque prático, e se você aprecia um design robusto, as rodas de liga leve aro 17" e o rack de teto na cor preta vão chamar sua atenção.

Além disso, o SUV conta com controle de cruzeiro adaptativo (ACC), que facilita muito em longas viagens, e uma frenagem autônoma de emergência (AEB) que traz mais segurança. O sistema multimídia VW Play com tela de 10,1″ garante conectividade e serviços remotos, perfeito para quem ama estar conectado.

A segurança também é prioridade, com 6 airbags no total e um ar-condicionado digital Climatronic, proporcionando um ambiente agradável para todos os ocupantes.

Desempenho e Economia

Sob o capô, o T-Cross Comfortline é movido por um motor 200 TSI 1.0 turbo flex de três cilindros, que entrega até 128 cv de potência e um torque de 20,4 kgfm. O desempenho é complementado por uma transmissão automática de seis marchas, ideal para quem procura conforto e agilidade no dia a dia urbano.

Em cidades movimentadas, quem já pegou trânsito sabe como um câmbio esperto faz a diferença. A sensação de dirigibilidade do T-Cross é notável, principalmente com o controle de estabilidade e a câmera de ré que facilita as manobras.

Resumo dos Valores

Aqui estão os detalhes que você precisa saber se está considerando essa pechincha para o T-Cross Comfortline:

Configurações Preço geral Preços para PcD Descontos Comfortline 200 TSI AT R$ 171.490,00 R$ 138.868,26 R$ 32.621,74

Se você está pensando em um SUV que combine conforto, tecnologia e um preço bem mais acessível, vale a pena dar uma volta no T-Cross!