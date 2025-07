Motos mais vendidas até 17 de julho de 2025 segundo Fipe

Até 17 de julho, a Honda CG 160 reinou absoluta no Brasil, com nada menos que 26.164 unidades vendidas. Isso é um crescimento impressionante de 18% em relação ao mês anterior, segundo dados da Fenabrave. E se você parar para pensar, são mais de 250 mil CG 160 emplacadas só no ano! É uma verdadeira paixão nacional.

Logo atrás, a Honda Biz também deu um belo show, com 14.305 unidades vendidas e um crescimento de 9%. A gente sabe que a Biz é um coringa em várias situações, ideal para quem precisa de praticidade no dia a dia.

Na terceira posição, temos a Honda NXR 160 Bros, que encarou o trânsito pesado e ainda conseguiu emplacar 12.217 motos. E pertinho dela, a Honda Pop 110i ficou com 12.068 unidades, quase empatada. A Pop, com sua agilidade, é perfeita para quem enfrenta as ruas nos horários de pico.

E não para por aí! A Sport 110i, da Mottu, começou a ganhar seu espaço, com 5.280 unidades vendidas. Vamos combinar que cada moto tem seu charme e seu propósito, né? Por último, mas não menos importante, a Yamaha YBR 150 garantiu a sexta posição, com 4.034 motos emplacadas.

Dando uma olhada mais para baixo na lista, a Honda CB 300F ficou em sétimo lugar, com 3.482 vendas. Um estilo que agrada muitos motociclistas que buscam um pouco mais de potência. Já a Honda PCX 160 traz aquele conforto e praticidade, ocupando a oitava posição com 2.881 unidades.

E as aventuras não param por aí: a Honda Sahara 300 e a Honda XRE 190 completam o top 10, com 2.406 e 2.384 unidades vendidas, respectivamente. Ambas são ótimas para quem curte pegar a estrada e explorar novos caminhos.

A tabela das motos mais vendidas em julho de 2025 é uma verdadeira vitrine de paixão sobre duas rodas. Um mix de estilos e funcionalidades que atende a diferentes gostos e necessidades dos motoristas brasileiros – e a briga pelo primeiro lugar é sempre acirrada!