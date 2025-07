Mudança no FGTS em 2023: alívio ou dor de cabeça?

O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma alternativa ao saque-rescisão, oferecendo novas opções para os trabalhadores que desejam maior flexibilidade no acesso aos seus recursos. Agora, ao invés de retirar o saldo total apenas em casos de demissão sem justa causa, o trabalhador pode optar por receber uma parte do saldo do FGTS anualmente, no mês do seu aniversário.

Funcionamento do Saque-Aniversário

Ao escolher essa modalidade, o trabalhador tem acesso a uma quantia que fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de seu aniversário e pode ser retirada em até 60 dias. A decisão de aderir ao saque-aniversário deve considerar o planejamento financeiro e possíveis necessidades futuras. É importante lembrar que a adesão a essa opção é completamente opcional e pode ser feita online, através do aplicativo ou site do FGTS, evitando a necessidade de ir a uma agência física.

Ao optar pelo saque-aniversário, a totalidade do FGTS não pode ser retirada em caso de demissão sem justa causa. O trabalhador ainda pode sacar a multa rescisória de 40%, mas o restante do saldo deverá permanecer rendendo nas contas do FGTS, com saques anuais permitidos em períodos específicos.

Para solicitar o valor, basta se registrar no aplicativo ou site do FGTS, informando uma conta bancária para onde o dinheiro será transferido. Normalmente, o crédito é realizado em até cinco dias úteis, facilitando o acesso aos recursos. Caso a pessoa mude de ideia, é possível retornar ao saque-rescisão, porém existe um período de carência para efetivar essa mudança.

Como Aderir ao Saque-Aniversário

A adesão ao saque-aniversário é simples. O trabalhador deve acessar o site ou aplicativo do FGTS com seus dados cadastrais e indicar uma conta bancária para o recebimento do valor. Não é necessário apresentar documentos físicos ou ir à Caixa Econômica Federal; tudo é feito digitalmente. Caso a pessoa decida desistir dessa modalidade, poderá voltar ao saque-rescisão, respeitando as regras, sendo que essa mudança só será efetiva após 25 meses.

Cálculo do Valor do Saque-Aniversário

O valor disponível para o saque-aniversário é calculado com base no saldo total nas contas do FGTS em nome do trabalhador. Um tabela é utilizada, na qual cada faixa de saldo está vinculada a um percentual que varia de 5% a 50%, acrescido de uma parcela fixa, dependendo da faixa correspondente. Por exemplo:

Para saldos até R$ 500, a alíquota é de 50%.

Para saldos entre R$ 500,01 e R$ 1.000, a alíquota é de 40% mais uma parcela adicional.

Essas faixas podem ter atualizações periódicas para se adaptarem às necessidades do mercado e às políticas sociais.

Vantagens e Desvantagens do Saque-Aniversário

O saque-aniversário apresenta diversas vantagens, como:

Acesso regular aos recursos sem depender de demissão. Processo online simples e acessível para adesão e acompanhamento. Possibilidade de antecipar o saque-aniversário por meio de parcerias com instituições financeiras.

Entretanto, também possui desvantagens, como:

Limitação na retirada total em caso de demissão. Carência de 25 meses para retornar ao saque-rescisão. Necessidade de planejamento financeiro para evitar problemas em mudanças de emprego.

Por isso, antes de tomar a decisão de aderir ao saque-aniversário, o trabalhador deve avaliar seu perfil financeiro e considerar os riscos e benefícios associados. O acessibilidade digital e as atualizações constantes do sistema estão disponíveis para facilitar o processo, mas é fundamental prestar atenção às regras e prazos para não perder oportunidades de uso dos recursos.