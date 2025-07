Geely apresenta versões acessíveis do Galaxy A7 antes da estreia

A Geely Galaxy está trazendo novidades para os apaixonados por carros com o lançamento do sedã híbrido A7. A diretora de relações públicas da marca, Shan Aifu, confirmou que as vendas começam oficialmente em agosto, mas a pré-venda já está rolando desde 11 de julho, com o primeiro lote disponível nas concessionárias para test drive. Confere isso, vai dar pra sentir o carro antes mesmo de ele estrear!

As versões do A7 estão com preços variando de RMB 103.800 a RMB 133.800, mas a boa notícia é que foram lançadas duas opções mais em conta. O preço agora começa em RMB 97.800, o que dá cerca de US$ 13.620. Para quem busca um pouco mais de autonomia, a versão com bateria maior sai por RMB 113.800.

E o que a gente pode esperar em termos de desempenho? Esses novos modelos oferecem autonomia elétrica que pode chegar a 70 km ou até 150 km, graças às baterias fornecidas pela CALB e CALT, como a de 8,5 kWh e a de 18,4 kWh. Se você está pensando em combinar a energia elétrica com o motor a combustão, a autonomia total no modo híbrido pode alcançar impressionantes 2.100 km, uma mão na roda para quem faz viagens longas!

Agora, vale destacar que, para manter o preço mais acessível, a Geely deu uma simplificada nos recursos dessa versão de entrada. Por exemplo, você não vai encontrar o sistema de reconhecimento facial, e a quantidade de câmeras e sensores é reduzida em comparação com as variantes mais tops. O sistema de direção inteligente G-Pilot, que oferece assistência em vários níveis, também fica de fora. Se você é do tipo que adora gadgets e tecnologia, pode ser uma diferença a se considerar, embora a versão A7 ainda traga o nível H3, que ajuda na condução urbana e em rodovias.

O A7 foi projetado na plataforma GEA, que é a nova arquitetura da marca. Com 4,91 metros de comprimento e 2,84 metros de entre-eixos, ele promete um interior espaçoso e confortável, ideal para quem faz longos trajetos ou simplesmente quer conforto na cidade.

A Geely não está para brincadeira e quer competir diretamente com carros como o BYD Qin L DM-i e o Seal 06 DM-i, que também oferecem tecnologia híbrida e boa autonomia. Vale lembrar que, aqui no Brasil, a Geely EX5 também está fazendo sucesso com sua autonomia de até 413 km.

Recentemente, um relatório do Deutsche Bank trouxe uma expectativa que pode surpreender: o preço oficial de lançamento do A7 poderia ser ainda mais baixo, estimando RMB 90.000, o que seria uma economia de cerca de RMB 14.000 em relação aos valores da pré-venda.

A equipe de analistas está de olho nas vendas, esperando que o modelo atinja mais de 10 mil unidades por mês. Isso mostra que o mercado de híbridos plug-in está em alta, e modelos como a nova geração do Mazda CX-5 também estão mexendo com as águas por aqui.

As novidades não param de chegar e, se você é um car lover de plantão, com certeza vai ficar de olho no que esse lançamento promete!