Se você tem pets, evite estes produtos de limpeza: podem ser fatais!

Manter o local em que os pets vivem sempre limpo é essencial, mas alguns produtos de limpeza podem acabar fazendo mal a eles.

Manter o ambiente limpo onde os pets vivem, brincam e se alimentam vai muito além da estética ou do conforto visual. Essa prática influencia diretamente na saúde dos animais e dos humanos que convivem com eles.

Um espaço higienizado corretamente previne a proliferação de bactérias, fungos, parasitas e outros agentes que podem causar doenças sérias tanto nos pets quanto nas pessoas. Além disso, evita odores desagradáveis, reduz alergias respiratórias e proporciona mais bem-estar aos moradores da casa.

No entanto, é importante lembrar que nem todo produto de limpeza serve para quem tem animais de estimação. Muitos produtos comuns do dia a dia contêm substâncias tóxicas que, mesmo em pequenas quantidades, podem colocar a saúde dos bichinhos em risco.

6 produtos de limpeza para evitar se você tem pets

Embora pareçam eficazes na remoção de sujeiras e odores, diversos produtos de limpeza industrializados contêm ingredientes que oferecem riscos sérios à saúde dos animais. O contato com esses produtos pode causar irritações, intoxicações e até danos permanentes aos órgãos internos.

Isso, claro, dependendo da frequência e da intensidade da exposição. Por isso, quem convive com cães, gatos ou outros animais domésticos deve revisar a lista de produtos usados na limpeza da casa e substituí-los por alternativas seguras e não agressivas.

Água sanitária

Apesar de ser um desinfetante muito utilizado, a água sanitária contém hipoclorito de sódio, uma substância extremamente tóxica para os pets. Mesmo após a secagem do local, o cheiro forte pode irritar o sistema respiratório dos animais, principalmente os gatos.

Desinfetantes com amônia

A amônia, presente em muitos desinfetantes, representa outro grande perigo para pets, principalmente porque seu cheiro forte atrai os animais, que podem tentar marcar território nos locais onde o produto foi usado. A exposição constante causa danos ao trato respiratório.

Limpadores com fenol

Produtos com fenol, geralmente identificados por fragrâncias fortes como pinho ou lavanda, são altamente tóxicos para cães e gatos. O fenol afeta diretamente o fígado dos animais e pode causar problemas neurológicos quando inalado ou ingerido.

Produtos à base de cloro

Assim como a água sanitária, o cloro está presente em muitos alvejantes e produtos multiuso. Seu cheiro forte e seu poder abrasivo causam irritações nas mucosas, pele e olhos dos pets. Se inalado ou ingerido, o cloro pode provocar dificuldades respiratórias, vômitos e, em casos mais graves, intoxicação aguda.

Limpadores com álcool

Muitos limpadores domésticos utilizam o álcool como base, por seu poder antisséptico e evaporativo. No entanto, o álcool em contato com a pele ou mucosas dos animais pode causar ressecamento, coceiras e, se ingerido, reações tóxicas no sistema digestivo.

Aromatizantes de ambiente em aerossol

A utilização de aromatizantes em spray, muito comuns em casas com animais para disfarçar odores, pode gerar reações alérgicas nos pets. A inalação frequente de partículas químicas contidas nesses produtos provoca irritações no trato respiratório, além de afetar diretamente o olfato dos bichos.

Como manter o ambiente dos pets higienizado sem riscos?

Prefira produtos de limpeza naturais : Utilize soluções caseiras como vinagre branco, bicarbonato de sódio e limão para higienizar pisos, superfícies e utensílios dos pets. Esses ingredientes são eficientes, seguros e não causam efeitos tóxicos quando usados corretamente.

: Utilize soluções caseiras como vinagre branco, bicarbonato de sódio e limão para higienizar pisos, superfícies e utensílios dos pets. Esses ingredientes são eficientes, seguros e não causam efeitos tóxicos quando usados corretamente. Limpe com pano úmido regularmente : Manter os espaços higienizados com pano úmido ajuda a remover pelos, poeira e resíduos sem necessidade de produtos químicos fortes. Essa prática simples evita acúmulo de sujeira e protege a saúde respiratória dos animais.

: Manter os espaços higienizados com pano úmido ajuda a remover pelos, poeira e resíduos sem necessidade de produtos químicos fortes. Essa prática simples evita acúmulo de sujeira e protege a saúde respiratória dos animais. Lave caminhas, cobertores e brinquedos com sabão neutro : Evite sabões com perfumes intensos ou componentes químicos. O sabão neutro limpa de forma eficaz sem causar irritações na pele dos pets, sendo ideal para objetos de uso contínuo.

: Evite sabões com perfumes intensos ou componentes químicos. O sabão neutro limpa de forma eficaz sem causar irritações na pele dos pets, sendo ideal para objetos de uso contínuo. Mantenha a ventilação dos ambientes : Ventilar bem os locais onde os pets ficam evita o acúmulo de odores e reduz a umidade, o que dificulta a proliferação de fungos e bactérias. Abrir janelas e portas diariamente já faz grande diferença.

: Ventilar bem os locais onde os pets ficam evita o acúmulo de odores e reduz a umidade, o que dificulta a proliferação de fungos e bactérias. Abrir janelas e portas diariamente já faz grande diferença. Higienize os comedouros e bebedouros diariamente: Utilize água morna e sabão neutro para limpar os potes de comida e água. A higienização diária impede a proliferação de micro-organismos e evita contaminações por restos de ração ou saliva.

Seguindo essas orientações, é possível manter a casa limpa, o ambiente dos pets saudável e ainda prevenir problemas respiratórios, dermatológicos ou gastrointestinais. Com escolhas conscientes, toda a família, incluindo os animais, vive com mais segurança e bem-estar.

